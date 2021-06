Michel Jansen in beeld als technisch manager FC Emmen: Lubbers zwijgt

Michel Jansen is in beeld als technisch manager bij FC Emmen (Rechten: ANP / Cor Lasker)

Bij SC Heerenveen krijgt hij de kans niet, maar wellicht wel bij FC Emmen. Michel Jansen, nu nog Hoofd Opleidingen bij de Friese club, is volgens weekblad Voetbal International in beeld om bij de Drentse club technisch manager te worden.

Bestuursvoorzitter Ronald Lubbers wil niet ingaan op de mogelijke komst van Jansen. "Ik ga niet in op namen. Ik kan alleen zeggen dat we al even bezig zijn om iemand te vinden om de rol van technisch manager in te vullen."

Jansen (55, uit Vriezenveen) was als speler vooral actief in de top van het amateurvoetbal, maar kwam ook uit voor Heracles. Na zijn actieve loopbaan werd hij Hoofd Opleiding Voetbalzaken bij FC Twente en in die periode (in 2011) deed hij ook met succes de cursus Coach Betaald Voetbal. Bij Twente werd hij al snel toegevoegd aan de technische staf van de hoofdmacht en was hij, na het opstappen van Steve McClaren, zelfs een seizoen lang eindverantwoordelijk (samen met Alfred Schreuder). Later werd hij weer assistent en in 2015/2016 werd hij coach van Jong FC Twente.

In de zomer van 2018 maakte hij de overstap naar SC Heerenveen, waar hij assistent werd van Jan Olde Riekering. Daarna werd hij Hoofd Opleidingen. Hij ambieerde bij Heerenveen de vrijgekomen plek als technisch manager, toen Gerry Hamstra vertrok naar Ajax, maar de Friese club koos voor iemand anders: Ferry de Haan.