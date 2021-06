Privésanitair op campings in trek: 'We zijn al met uitbreiding bezig'

"Wij merken dat mensen die een aversie hebben ontwikkeld tegen het normale toiletgebouw, dat je naast elkaar op het toilet zit, nu wel komen. Een nieuwe lichting kampeerders wil weer komen omdat er een privé-unit is", legt eigenaar Sanne Veenstra uit.

Zelf bouwen

Toen vorig jaar het gemeenschappelijke sanitair op campings, vanwege corona, niet mocht worden gebruikt, besloot campingeigenaar Sanne Veenstra privésanitair aan te gaan bieden. Hij maakte met zijn team de gebouwen zelf. "Een heel project. We hebben letterlijk plankjes op de vloer gelegd en gekeken wat de meest ideale indeling is." De gebouwen moesten namelijk niet te groot worden. "We zijn een camping, dus we willen graag zoveel mogelijk campingplekken hebben."

En ook nu deze acht klaar zijn, worden er nog dingen aangepast. "We zijn nu vooral met de energie bezig. Je moet warm water naar de plek van de sanitairgebouwen hebben. De makkelijkste manier is gas, maar je wil natuurlijk ook verduurzamen. Dus we zijn nu bezig met een proefopstelling met een warmtepomp."

Honderdste levering

Dat privésanitair populair is, weten ze bij Campodoor in Hoogeveen maar al te goed. Daar is deze week het honderdste sanitairgebouw op transport gegaan naar een klant. Vorig jaar begon eigenaar Erik Doldersum met bouwen van toiletgebouwen en hij had nooit verwacht dat het zo hard zou gaan. "We dachten niet dat we op dit moment in het jaar nog aan het bouwen zouden zijn, maar de vraag is zo groot dat we zelfs in juli nog kunnen doorbouwen."

Dit seizoen moeten er nog tweeëntwintig gebouwen geleverd worden en ook de aanvragen voor volgend jaar stromen binnen. "Ook aan campings in Duitsland, België en Luxemburg hebben we al geleverd", zegt Doldersum.

Uitbreiden

En dus wordt er in Hoogeveen druk doorgebouwd, want Doldersum verwacht niet dat de vraag snel zal afnemen. "Mensen raken aan het privésanitair gewend. Daarnaast speelde deze trend ook al wel voor het coronavirus. Campings willen steeds meer luxe kunnen aanbieden. Het coronavirus heeft dit proces versneld."

Veenstra had het plan om volgend jaar nog dertig sanitairgebouwen te plaatsen. "Maar door die stomme hoge houtprijzen hebben we ervoor gekozen om het nog een jaartje uit te stellen. We zijn in ieder geval met een uitbreiding bezig."