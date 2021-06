Het goede Drentse leven: we voelen ons gezond

Het risico op een angststoornis of depressie is in onze provincie het laagst van Nederland. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2020 van onder meer het RIVM, CBS en de GGD'en.

In onze provincie heeft 4,6 procent van de volwassenen last van een depressie of angststoornis. Ook bij de buren in Friesland (4,8 procent) en IJsselland (5 procent) ligt dat aantal laag. In Groningen is het percentage met 5,6 procent iets hoger.

In de GGD-regio Zuid-Limburg wonen relatief gezien de meeste volwassenen met een depressie of angststoornis met 8,6 procent.

Ondanks dat we als GGD-regio onderaan staan wat betreft het percentage volwassenen met psychosociale gezondheid, is de situatie toch iets achteruit gegaan ten opzichte van vijf jaar geleden. Volwassenen voelen meer een matige vorm van eenzaamheid, terwijl dat in 2016 een lichte vorm was. Bij ouderen is vooral een toename van emotionele eenzaamheid. Ook ziet de GGD dat mensen minder regie ervaren op hun eigen leven.

Fysieke gezondheid

In de Gezondheidsmonitor 2020 is ook onderzocht hoe gezond mensen zich fysiek voelen. Daaruit blijkt dat bijna 80 procent van de Drenten zich gezond voelt. Dat is genoeg voor een plek in de middenmoot van Nederland. Bij de buren in IJsselland (81,8 procent) en Friesland (80,7 procent) gaat het net wat beter. In Groningen ligt het percentage met bijna 78 procent een stukje lager.

Wel voelen meer Drenten zich gezond ten opzichte van 2016. Toen voelde iets meer dan 77 procent van de inwoners van onze provincie zich (zeer) gezond.

In de regio Hollands-Midden in Zuid-Holland voelen mensen zich het vaakst gezond met 82,4 procent. Onder meer Leiden, Alphen aan de Rijn en Gouda en de badplaatsen Noordwijk en Katwijk vallen onder die regio.

Ook op het gebied van fysieke gezondheid bungelt Zuid-Limburg onderaan de ranglijst. 72,6 procent van de inwoners van die GGD-regio geeft aan de gezondheid als (zeer) goed te ervaren. Onder de regio Zuid-Limburg vallen onder meer Maastricht, Heerlen en Hulsberg.

Minder alcohol

Positief is volgens de GGD dat volwassenen minder zijn gaan roken en drinken. Het aantal rokers en zware drinkers is gedaald ten opzichte van 2016. Ook in de groep ouderen is een daling te zien van het percentage zware drinkers. Daarnaast ziet de GGD bij ouderen een daling van ernstig overgewicht.

Corona

Ook is er onderzoek gedaan naar de impact van corona. Volgens Drentse volwassenen heeft de coronacrisis vooral negatieve invloed heeft op hun sociaal emotioneel welbevinden. Relatief veel volwassenen en ouderen geven aan meer angstproblematiek, depressie, eenzaamheid en stress te kennen door corona.