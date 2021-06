Kraanvogelkuiken langs wandelpad Dwingelderveld opgegeten

Bijna twee maanden lang was het familiepad in het Dwingelderveld afgesloten omdat een kraanvogelpaartje vlak naast het pad een nest had gemaakt en hier broedde. Van een ruime afstand was dit goed te zien met een verrekijker. Vrijdag leken de maatregelen succes te hebben. Erik Menkveld ontdekte een jong in het nest en maakte er een foto van.

Maar toen een dag later beide kersverse ouders er samen vandoor vlogen, hadden de medewerkers op het Dwingelderveld al in de gaten dat er iets mis was. "De kraanvogels kwamen nog even weer terug, maar vlogen daarna samen weer weg. Dan weet je dat het foute boel is, want ze laten hun jong nooit alleen", zegt boswachter Tineke Bouwmeester.

Leeg eivlies

Wat er is gebeurd, is niet duidelijk. Een boswachter heeft het nest gecontroleerd en vond er alleen een leeg eivlies. Van het kuiken was geen enkel spoor te bekennen. Bouwmeester. "Je ziet hoe klein het kuiken was. Het was een kwetsbaar hapje voor bijvoorbeeld een marter, vos, kraai of havik. Dat is jammer, maar zo gaat dit nu eenmaal."

"Gelukkig lopen er op dit moment op het Dwingelderveld nog twee grote kuikens van een week of tien rond met hun ouders. Zij kunnen bijna vliegen en de kans is heel groot dat ze het gaan redden. Daarnaast zouden er nog best eens meer kraanvogelkuikens kunnen zijn tussen de hoge planten, want die dieren zijn nogal stiekem."

De hekken bij het familiepad op het Dwingelderveld zijn inmiddels weggehaald, nu de kraanvogels zijn gevlogen. Bouwmeester: "Wij waren best bang om dit populaire wandelpad af te zetten. Maar iedereen heeft er heel begripvol op gereageerd. Het nest is niet verstoord door mensen. De kraanvogels hebben alle rust gekregen die ze nodig hadden. En dan zie je dat het werkt."

Volgend jaar weer?

De kans is groot dat het kraanvogelkoppeltje volgend jaar terugkeert op het Dwingelderveld, zegt de boswachter. "Meestal bouwen ze dan een nest op dezelfde plek of vlakbij die plek. Dus grote kans dat we ze weer gaan zien."

