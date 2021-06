Wethouder Robin van Ulzen nieuwe lijsttrekker VVD Meppel

Robin van Ulzen is de nieuwe lijsttrekker van de VVD in Meppel. In een digitale ledenvergadering hebben de leden van de VVD hem unaniem verkozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hij neemt het stokje over van Frank Perquin.

De 27-jarige Van Ulzen loopt al flink at jaren mee in de politiek van Meppel. Na actief te zijn geweest als gemeenteraadslid, werd hij vorig jaar wethouder namens de VVD in Meppel.

Hij vindt het een enorme eer om lijsttrekker te zijn: "Ik ben ontzettend gemotiveerd om de komende jaren te blijven bouwen aan Meppel. Er liggen mooie kansen voor onze gemeente. Op het gebied van onze lokale woningmarkt en bereikbaarheid moeten we in beweging blijven. Zo houden we ook onze binnenstad en MKB op volle kracht. Maar bovenal moet je in Meppel ook gewoon goed kunnen wonen met fatsoenlijke lasten, dat betekent aandacht voor de wijken. Daar zet ik mij met de VVD voor in."

High potential

Voor Frank Perquin betekent het een afscheid na twaalf jaar in de gemeenteraad van Meppel. "Het was een mooie periode, maar dit is een goed moment om weg te gaan. Je moet niet aan het pluche blijven plakken", reageert hij. "Ik stop met de raad en ga andere dingen doen. Ik kijk wel wat er op mijn pad komt. Drie termijnen heb ik mij ingezet voor Meppel. Het absolute hoogtepunt was de procedure rondom de nieuwe burgemeester. Rondom die procedure zit 72 jaar geheimhouding, en daar was ik voorzitter van. Dat was erg bijzonder. Enkele jaren geleden was er sprake van een asielzoekerscentrum in Meppel. Daar kijk ik ook goed op terug, bij dat dossier zijn we als raad echt samen opgetrokken. Ook was ik een van de kartrekkers om de binnenstadagenda te behouden."

Perquin kijkt met veel vertrouwen naar zijn opvolger. "Robin is een 'high potential' die al op jonge leeftijd al veel ervaring en kunde uitstraalt. Dat is goede man op de plek. Hij is doorleeft Meppeler en kent de samenleving goed. En Meppel kent hem ook, dat is ook een groot voordeel."

Ook VVD-voorzitter Ineke Bakker is blij met de Van Ulzen. "Robin komt overal in de stad, is actief en herkenbaar in de lokale samenleving. We zijn blij met hem als lijsttrekker en zien de komende verkiezingen met veel vertrouwen tegemoet."

Lees ook: