Toolbox ziet brood in eigen bakkerij met winkel: 'Kers op de taart'

In de oude diervoederkeuken aan ruimte geen gebrek. Een van de ruimtes is omgetoverd tot een bakkerij. "We zien hier ovens, rekken, werktafels. Elize is bezig om deeg te maken", legt Dirk Fennema van Toolbox uit. "We zien zakken met meel, mandjes en ander gereedschap. Wat er in een bakkerij thuishoort."

Geluk met inboedel

Met de inboedel had Toolbox geluk, zegt Fennema. "Die oude ovens stonden hier nog in het Rensenpark en werden niet gebruikt. We hebben ze weer up to date gemaakt voor de bakkerij. En de werktafels hebben we van het Esdal College gekregen."

Fennema werkt al jaren bij Toolbox en is thuis bezig met het bakken van brood. "Het is hier dus begonnen uit enthousiasme. Ik ben vorig jaar begonnen met het inkopen van meel bij molenaars, op de motor. Dat deed ik om thuis brood te bakken. En dat kwam hier ter sprake: Waarom begin je hier niet met een bakkerij?"

'Enthousiasme is mooi om te zien'

Fennema vervolgt: "Dit is ook goed voor de deelnemers. We hebben straks weer een gezamenlijke lunch. Dan hebben we goed brood. Op die manier zijn we begonnen eigenlijk. We hebben nu vier soorten brood. Ook wel andere soorten, dat zijn meer een soort specials. En gevulde koeken en worstenbroodjes."

Er zijn nu drie deelnemers via Toolbox in de bakkerij aan het werk. "Het is hartstikke leuk om ze aan het werk te zien. Dat is de kers op de taart. Hoe iedereen bezig is en zich inzet. Ook qua tijden. Normaal zijn we om negen uur geopend. Maar ze beginnen vaak al om zes uur in de ochtend. Het enthousiasme, om dat te zien, dat is hartstikke leuk."