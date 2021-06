Jaar cel voor man die woning ramt van buurman in Tynaarlo

Een 43-jarige man die eind januari op hoge snelheid met zijn auto de woning van zijn buurman in Tynaarlo binnenreed, is veroordeeld tot een jaar cel. Hiervan is een half jaar voorwaardelijk.

De rechtbank vindt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan vernieling. De rechter is het met het OM eens dat de Tynaarloër moet worden vrijgesproken van poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling. Dit om de simpele reden: de buurman was niet thuis toen de auto zijn woning binnenvloog. Dan is de kans om iemand te doden of te verwonden niet aanwezig.

Voorgevel doorboord

Bewoners aan de Herenven in Tynaarlo werden die middag opgeschrikt door een harde knal. Een buurvrouw die haar hond uitliet zag hoe een groene auto de voorgevel van een woning doorboorde. De bestuurder stapte uit en liep weg. Hij werd even later door de politie in Zeegse aangehouden.

Gepest door 'mensen in bosjes'

De man die de woning binnenreed is psychologisch onderzocht. Hij kampt met stoornissen die worden verergerd door drugs- en alcoholgebruik. Ook die middag van het ongeluk had hij drugs gebruikt. Hij kreeg hierdoor last van paranoïde gedachten. Op de zitting vertelde de man dat hij werd gepest door 'mensen in de bosjes'. De treiteraars kwamen ook vaak bij zijn buurman.

Extra gas gegeven

Het inrijden op de woning was volgens de rechter een impulsieve daad dat de dader in verminderde mate kan worden aangerekend. Wel vond de rechter het kwalijk dat de man niet alleen expres de woning binnenreed, maar kort voor het rammen nog extra gas had gegeven. Er waren acceleratiesporen in de tuin waaruit dit blijkt. De ramen aan de voorkant van het huis zijn vernield en de voorgevel ontzet.

De woning is daardoor onbewoonbaar. De bewoner moest na 28 jaar woonplezier aan het Herenven noodgedwongen verhuizen. Het idee dat hij nog leeft, doordat hij toevallig een stukje ging fietsen, grijpt hem erg aan.

Direct door naar de kliniek

De advocaat van de dader bepleitte een celstraf gelijk aan het voorarrest. Maar dit vond de rechter te kort. Voor haar is het delict daarvoor te ernstig. Met deze opgelegde straf zit de man nog een maand of twee vast. Daarna kan hij direct daarna worden opgenomen op een forensische psychiatrische afdeling.

De rechter bepaalde bovendien dat de man zijn buurman en stichting Woonborg een schadebedrag van in totaal 4000 euro moet betalen.

