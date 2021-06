Jarig VVV Assen viert 125-jarig jubileum later

VVV Assen is op 29 juni 1896 opgericht in het toenmalige Concerthuis. Burgemeester Jolles leidde de eerste vergadering. "VVV was toen al voor vreemdelingen", legt VVV-directeur Ronald Obbes uit. "Zo noemden ze mensen destijds die niet uit Assen kwamen." Tegenwoordig staat de VVV voornamelijk bekend om informatie voor toeristen.

Feest komt later

Vanochtend kwam wethouder Bob Bergsma langs om Obbes te feliciteren en een bos bloemen te overhandigen. Verder wordt de verjaardag van de VVV niet vandaag gevierd, met het oog op de coronacrisis.

"We gaan iets leuks organiseren als het weer mag. Er komt dus wel een feestje aan, waarschijnlijk eind september", vertelt Obbes. Het hele jaar staat de verjaardag van VVV Assen centraal. Er is dus nog genoeg tijd om iets te organiseren.

Wethouder Bergsma kwam langs voor felicitaties en een bloemetje (Rechten: Ronald Obbes)

Ook voor inwoners

Hoewel de VVV vaak alleen als een plek voor toeristen wordt gezien, is Obbes sinds zijn overname in 2013 bezig om ook iets te betekenen voor de inwoners en ondernemers van Assen. "We zijn toch een centraal inloophuis, buiten de gemeente. We willen de drempel laag houden ook voor Assenaren zelf."

De afgelopen maanden is de VVV Assen verbouwd. De uitstekende houten overkapping boven de etalage is verdwenen. Daarnaast is de winkel opgefrist en uitgebreid met een conserverie, waar je lekkernijen in blik kunt kopen. Ook is er meer aandacht voor Drentse streekproducten en wordt er gewerkt aan een Drentse kledinglijn.

De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (kortweg VVV genoemd) is een organisatie in Nederland waarin plaatselijke of regionale recreatiebedrijven en -instanties samenwerken om het toerisme naar de betreffende stad te bevorderen. De VVV's geven bezoekers informatie over de stad of streek en bemiddelen bij het reserveren van overnachtingen en dergelijke. Daarnaast proberen zij het toerisme verder te ontwikkelen.

