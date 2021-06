Zes nieuwe coronabesmettingen gemeld in Drenthe

In onze provincie zijn volgens het RIVM geen patiënten met corona opgenomen in het ziekenhuis. Ook zijn er geen overlijdens bekend als gevolg van het virus.

De afgelopen dag zijn in zeven gemeenten geen besmettingen vastgesteld. In Assen (2), Aa en Hunze (1), Emmen (1), Meppel (1) en Tynaarlo (1) kwamen er wel nieuwe besmettingen bij.

Weekcijfers

In de laatste zeven dagen zijn in Drenthe 51 coronabesmettingen geregistreerd, tegenover 68 in de week ervoor. Ook werd één coronapatiënt in onze provincie de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis.

Drentse ic's coronavrij

In de ziekenhuizen in onze provincie ligt momenteel één coronapatiënt, meldt het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN). Deze persoon is opgenomen op de verpleegafdeling. Op de intensive care worden geen covid-19-patiënten opgenomen, aldus het zorgnetwerk.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 29-06-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1440 (+1) 7 20 Assen 3822 (+2) 68 15 Borger-Odoorn 1621 33 15 Coevorden 2911 57 31 Emmen 9175 (+1) 166 80 Hoogeveen 4622 77 41 Meppel 2363 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2070 35 30 Noordenveld 1694 32 26 Tynaarlo 1572 (+1) 22 24 Westerveld 991 16 21 De Wolden 2045 32 24 Onbekend 61 0 0

Landelijk

Het aantal positieve coronatests is volgens het RIVM de afgelopen dag op 552 uitgekomen. In de afgelopen zeven dagen werden 4.208 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 601 nieuwe gevallen per dag.

In de Nederlandse ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 309 mensen met corona in het ziekenhuis, tegenover 331 gisteren. Op de ic's liggen 127 patiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ook zijn op deze afdeling de afgelopen 24 uur geen nieuwe coronapatiënten opgenomen.