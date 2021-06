Cel voor man met pistool die huishoudster probeert te verkrachten

De man vond het allemaal maar onzin, zo zei hij eerder op de zitting. Maar de rechter gelooft de aangifte van de vrouw. Haar verklaring was nauwgezet en werd op meerdere punten ondersteund door wat de Nieuw-Amsterdammer vertelde in zijn wisselende verklaringen. De vrouw werkte vorig jaar sinds de zomermaanden bij de man, toen zij op 16 december werd verrast werd door haar naakte werkgever.

Klap tegen het hoofd

Daarbij moest ze op haar knieën zitten om hem te bevredigen. Ze weigerde en kreeg een klap tegen haar hoofd. De vrouw viel op de grond en de man ging boven op haar zitten. Daarbij probeerde hij haar tot seks te dwingen en dreigde daarbij met een pistool. De vrouw wist hem echter tegen zijn middenrif te slaan, wrong zich onder hem vandaan en vluchtte de woning uit. Geëmotioneerd vertelde ze haar moeder en haar man wat haar was overkomen. Het gebeuren had een grote impact op haar.

Rape seks

De rechter vond het bijzonder kwalijk dat de werkomgeving voor de vrouw niet veilig bleek te zijn. "Alles moest wijken voor zijn bevrediging", zei de rechter. Het pistool dat hij daarbij gebruikte was nep, maar niet van echt te onderscheiden. Dat is verboden om in het bezit te hebben. Uit de doorzoeking van zijn telefoon bleek dat de man veelvuldig zocht op rape-seks. Hij speurde deze sites af in combinatie met de naam van de huishoudster.

Geen behandeling voor dader

Er is geen stoornis bij de man vastgesteld. Hij is zwakbegaafd en zijn sociale vaardigheden zijn beperkt. Hierdoor kon hij de gevolgen van zijn handelen niet goed overzien en was hij in verminderde mate toerekeningsvatbaar. De Nieuw-Amsterdammer werd geen zorg- of behandeltraject opgelegd, omdat hij hier wars van is. "Dat moet dan maar op een andere wijze", zei de rechter. Die legde de man een contactverbod met het slachtoffer op en hij moet haar een schadevergoeding van 2500 euro betalen.