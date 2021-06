Waterschap zet krabbel voor nieuw gemaal: minder wateroverlast in Meppel

Naar verwachting start de bouw in oktober. De bouw gaat iets meer dan een jaar duren: uiterlijk eind 2022 wordt het project opgeleverd. Er is veel aandacht besteed aan het uiterlijk van het gemaal. Het waterschap wil een monument voor de toekomst creëren. Er werd met B+O architecten gekozen voor een lokale architect, zodat het karakteristiek pand zou worden, passend bij de historie van het gebied.

Vissen en vogels

Het nieuwe gemaal wordt goed voor de vissen en vogels. Vissen kunnen straks door de persleiding langs het gemaal zwemmen. Het gemaal vormt dan geen obstakel meer. Dit moet de de vismigratie bevorderden en komt de visstand ten goede.

In de gedeeltelijk open gevel komen nestkasten voor vogels. De verwachting is dat met name zwaluwen hier gebruik van gaan maken.

Nieuwveense Landen minder kwetsbaar

In het gebied ten noordwesten van Meppel kan bij hevige regen wateroverlast ontstaan. Vooral boeren hebben daar last van. Door de maatregelen moet dat probleem over twee jaar grotendeels verholpen zijn. Naast het nieuwe gemaal worden ook sloten verbreed. Door de ingrepen wordt ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast.

Het hele project kost 10 miljoen euro. Daarvan gaat zo'n vijf miljoen naar het gemaal. Het project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds. "Met het nieuwe gemaal kunnen we straks werken met zogeheten 'flexibel peilbeheer'. Daarmee kan beter worden gereageerd op de watervraag vanuit landbouw en natuur", zegt Van der Spank. "Bovendien bouwen we een duurzaam gemaal en creëren we, samen met de aannemer, extra werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het zogeheten Social Return On Investment."

Zo komt het monumentale gemaal Leenders er uit te zien (Rechten: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

