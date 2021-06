FC Emmen doet weer zaken met Heracles: Hardeveld naar Drenthe

En weer doet FC Emmen zaken met Heracles Almelo. Nadat vorige week de huurdeal van doelman Michael Brouwer werd beklonken komt nu linksback Jeff Hardeveld naar De Oude Meerdijk. De 26-jarige Hardeveld tekent een contract tot de zomer van 2023 bij FC Emmen. Bovendien is er een optie voor nog een seizoen in het contract opgenomen.

Hardeveld loopt al sinds 2009 bij Nederlandse betaald voetbalclubs. Destijds maakte hij de overstap van Vitesse Delft, de club uit zijn geboorteplaats, naar Feyenoord. Tot een debuut in de Rotterdamse hoofdmacht kwam het niet en in 2014 tekende hij bij FC Utrecht. Daar speelde hij wedstrijden in zowel het eerste elftal als bij Jong FC Utrecht. Sinds 2017 stond de 26-jarige verdediger onder contract bij Heracles Almelo, waar hij 44 officiële wedstrijden in de hoofdmacht speelde.

'Ik kijk uit naar een fantastische tijd'

"Hier in Emmen zal het stadion ook in de Keuken Kampioen Divisie gewoon vol zitten, de sfeer

op De Oude Meerdijk is echt geweldig," zo vertelt Hardeveld. "Dat weet iedereen en dat heb ik

met Heracles ook ondervonden toen we hier met 3-1 verloren. Zelfs met 1200 man was de sfeer

hier geweldig. Ik wil alle wedstrijden volledig gaan spelen in Emmen, met het publiek erachter

kijk ik uit naar een fantastische tijd!"