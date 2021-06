Eis: celstraf van 1,5 jaar voor drugshandel, witwassen en bijstandsfraude

Voor handel in harddrugs, bijstandsfraude en witwassen is tegen een 31-jarige man uit Bovensmilde een gevangenisstraf van anderhalf jaar geëist.

Via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) kwamen meldingen binnen dat de man in drugs zou handelen. In de vroege ochtend van 29 maart werd de verdachte aangehouden met een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak. De drugs waren voor zijn verslaafde broer, zei de man tegen de rechter. De broer kreeg de drugs op de pof. De officier van justitie geloofde hier niets van. De aangetroffen drugs was een om mee te dealen. Volgens hem handelde de man vanaf vorig jaar juli in drugs.

Leefgeld

In de woning van de man vonden de agenten een flinke hoeveelheid merkkleding, designmeubelen en luxe apparaten. Buiten stond een peperdure auto, waarin de man reed. Deze leefstijl paste niet bij de inkomsten van de man. Hij kreeg een bijstandsuitkering, zat in de schuldsanering en moest rondkomen van 50 euro leefgeld per week.

Indonesië

De dure spullen had hij gekregen van zijn vriendin, zei de man tijdens de rechtszitting. Bij het nagaan van zijn bankgegevens bleek dat hij onlangs op vakantie was in Indonesië. "Betaald door mijn vriendin", zei de man. De vrouw ging niet mee. Ze is inmiddels hoogzwanger van de verdachte.

Sugarmomma

Uit het financieel onderzoek kwam naar voren dat de man sinds januari 2018 voor de uitkeringsinstantie inkomsten verzweeg. Grote geldbedragen waren opgenomen, die de man naar eigen zeggen kreeg van vriendinnen. "Hij grossiert in sugarmomma's", klonk de aanklager enigszins cynisch. Van ruim 31.000 euro was de herkomst niet herleidbaar en volgens de officier is dat drugswinst. "Dat geld moet hem worden ontnomen", eiste de officier van justitie.

Hij noemde de man 'gehaaid' en 'hardleers'. In 2016 werd de 31-jarige al eens veroordeeld voor drugsdelicten. "En opnieuw wordt hij aangetroffen met zijn vingers in de suikerpot", zei de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.