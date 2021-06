Fietsfanaten overhandigen exemplaar 1001 van zelfgemaakte fietsroute

"Dat er behoefte aan was, wisten we wel", vertelt Hetty. "Er zijn natuurlijk langeafstandsroutes in Nederland, maar die gaan van A naar B. In de vorm van een rondje zijn er bijna niet. Dus we wisten wel dat er behoefte aan was, maar zoveel hadden we niet verwacht."

Rondje Drenthe

Op een mooie winterse zaterdag in november 2018 besluiten Hetty en Erik een rondje te gaan fietsen en gaan naar Zwartemeer. "Het verraste ons hoe mooi het daar was. Als wij als Drenten al niet weten hoe mooi het is, dan weten vast veel meer mensen het niet", legt Hetty uit.

Het echtpaar besloot naar meer plekken te gaan die ze niet goed kennen en wilden de routes graag delen. "Drenthe staat bekend om de vele fietsroutes, maar die zijn vaak kort. Maximaal 40 of 50 kilometer. Een langeafstandsroute ontbrak", zegt Erik. Rondje Drenthe, een fietsroute langs de provinciegrenzen, was geboren.

Erik en Hetty Luppes overhandigen exemplaar 1001 aan gedeputeerde Henk Brink (Rechten: Hetty Luppes)

Meer rondjes

De fietsfanaten beleven veel plezier aan het ontdekken en uitstippelen van nieuwe routes. "Het is een hobby van ons en dat kost geld, maar het levert ons ook heel veel op. We worden er niet rijk van, maar we hebben er heel veel plezier van. Elke dag weer", zegt Hetty. "Het leuke is dat je reacties krijgt van mensen die het rondje gefietst hebben. Die ons complimenteren met de route, het boekje en de website", vult Erik aan.

Inmiddels is er ook een Rondje Groningen en ligt Rondje Friesland bij de drukker. De routes kunnen gekoppeld worden. "Het Noorden heeft er volgend jaar een fietsnetwerk van meer dan duizend kilometer bij, dat is best bijzonder", zegt Hetty. "In Drenthe is natuurlijk nog veel meer te ontdekken. Misschien een route dwars door Drenthe of een minirondje Drenthe zou ook mooi zijn."