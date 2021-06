Miranda Lokhorst uit Assen viert bijzondere 50e verjaardag in zijspan

Lokhorst heeft ontelbare keren in het ziekenhuis gelegen. Ze zou een hart- en longtransplantatie krijgen, maar dat ging niet door. "Ik heb daar vier jaar voor op de lijst gestaan, maar uiteindelijk bleek dat onder narcose gaan niet meer vertrouwd was. En dan kom je niet meer voor een transplantatie in aanmerking."

Bucketlist

Toen Lokhorst in januari 50 werd, was ze te gast bij het Radio Drenthe-programma Cassata. Daar vertelde ze over haar bucketlist, een lijst met dingen die je gedaan wilt hebben. Lokhorst is helemaal gek van auto- en motorsport, maar heeft vanwege haar gezondheid geen rijbewijs meer. Verslaggever Margriet Benak beloofde haar toen een ritje in een zijspan.

Zo gezegd, zo gedaan. "Ik met mijn grote mond zei in januari: dat regel ik", vertelt Benak. "Omdat ze graag op het TT Circuit wilde racen, dacht ik eerst even aan Bennie Streuer, maar die zit in de lappenmand, want die heeft een crash gehad. Corona maakte het er ook allemaal niet makkelijker op." Tijdens de TT-week kwam ze Dick Zomer en Tjeerd Graanstra tegen, die bewoners van zorgcentrum Anholt in Assen een leuke dag bezorgden met een zijspanritje. "Die heb ik toen gelijk in het nekvel gegrepen", lacht Benak.

"Wij doen het voor een lach", zegt één van de mannen. "Iemand heeft er plezier in, dus daar doen wij gewoon aan mee."

In de zijspan toert Lokhorst door Drenthe (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Heerlijk'

Verslaggever Aaldert Oosterhuis spreekt Lokhorst wanneer de motoren een tussenstop maken in Hooghalen. Lokhorst vindt het ritje 'heerlijk'. En het ging best hard, zo'n 80 kilometer per uur. "We hadden het er net over dat we misschien ook nog wel in een Formule1-auto kunnen rijden", fantaseert Lokhorst. Wie er dan naast haar mag zitten? "Max Verstappen, dat mag best!", roept ze enthousiast. "Maar ik ben al lang blij met de rit in de zijspan", zegt Lokhorst tevreden.

