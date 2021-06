Renze Bergsma wordt de nieuwe burgemeester van Coevorden

Renze Bergsma (45) uit Woudrichem is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden. Dat maakte de vertrouwenscommissie vanavond bekend in een extra gemeenteraadsvergadering. Bergsma (CDA) volgt de huidige burgemeester Bert Bouwmeester (62) op, die na een periode van bijna achttien jaar stopt.

Bergsma was een van de 32 sollicitanten voor de functie. Eerder was Bergsma gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant. Ook was hij 10 jaar wethouder en locoburgemeester in de gemeente Woudrichem.

Volgens de gemeenteraad heeft Bergsma een duidelijke visie op het functioneren van het openbaar bestuur in relatie met de samenleving. Ook zegt de gemeenteraad dat hij op het gebied van bestuurlijke samenwerking, openbare orde en veiligheid over voldoende kennis en ervaring beschikt. Aan de vertrouwenscommissie heeft hij duidelijk gemaakt een goede balans aan te kunnen brengen in het daadkrachtig opereren en leggen van verbinding tussen partijen, aldus de gemeente Coevorden. "Als bestuurder en als mens komt hij over als iemand die oprecht is en rust uitstraalt. Deze kandidaat heeft een persoonlijkheid waarmee hij op een, bij Coevorden passende wijze, weet te verbinden; met empathie als vanzelfsprekend en daadkrachtig waar nodig."

'Nieuwe burgemeester kan ervaring opdoen'

De termijn van de huidige burgemeester Bert Bouwmeester loopt af in januari volgend jaar. Bouwmeester kiest ervoor om die termijn niet vol te maken en in oktober te stoppen. Dat maakt het voor zijn opvolger makkelijker, met het oog op de drukte rondom de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ook is Coevorden vanaf augustus 'Culturele gemeente van Drenthe' en valt de burgemeesterswissel niet halverwege dat jaar.

"Mijn opvolger zal met mijn eerdere vertrek zes maanden ervaring kunnen opdoen met onze gemeente, met een ervaren gemeenteraad en college. Voordat hij of zij geconfronteerd wordt met veranderingen", zei Bouwmeester eerder over het vroegtijdige ontslag.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma selecteerde uit alle sollicitanten de meest geschikte kandidaten. De vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters, een wethouder, de gemeentesecretaris en de griffier, voerde de sollicitatiegesprekken. Daaruit koos de commissie de twee beste kandidaten, waarna de gemeenteraad vanavond de nieuwe burgemeester aanbeveelt. De gekozen kandidaat is nog geen nieuwe burgemeester na de bekendmaking. De aanbeveling zal naar de commissaris van de Koning gestuurd worden. Haar advies wordt vervolgens, samen met de aanbeveling uit de gemeenteraad, naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) verzonden. Bij het BZK wordt de aanbevolen kandidaat gescreend door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en er vindt fiscaal onderzoek plaats door de Belastingdienst. Vervolgens spreekt de minister van BZK met de kandidaat en draagt deze voor benoeming voor aan de koning. De koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit en tot slot wordt de nieuwe burgemeester beëdigt door de commissaris van de Koning.

Op vrijdag 1 oktober wordt Bergsma, als de aanbeveling wordt goed bevonden, geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden.

