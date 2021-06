Coronaniveau in Drenthe bijgesteld van 'zorgelijk' naar 'waakzaam'

Het risiconiveau voor de Veiligheidsregio Drenthe is bijgesteld naar 'waakzaam'. Vanaf begin juni was dat 'zorgelijk', maar omdat de situatie met het coronavirus zich gunstig blijft ontwikkelen, is het risiconiveau aangepast. Dat blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijkt de overheid naar twee cijfers: het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer van deze twee bepaalt het risiconiveau. Naar deze gegevens wordt elke twee weken gekeken, of vaker als dat nodig is.

Wat betekenen de vier risiconiveaus?

De vier risiconiveaus betekenen eenvoudig gezegd het volgende:

1. Waakzaam: De situatie is onder controle te houden. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. De druk op de zorg valt mee.

2. Zorgelijk: De situatie is lastig onder controle te houden. Er zijn veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is groot.

3. Ernstig: De situatie is slecht. Er is een groot aantal nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is erg groot.

4. Zeer ernstig: De situatie is erg slecht. Er zijn extreem veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is extreem groot.

Doel

De coronasituatie per regio en het niveau dat daaraan gekoppeld is, hebben geen gevolgen voor de maatregelen die er gelden. Deze zijn landelijk bepaald en voor heel Nederland van kracht. Wel wil het kabinet met het bepalen van de risiconiveaus mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen, ervoor zorgen dat de zorg niet overbelast raakt en goed zicht houden op het virus. Zo kan worden ingegrepen wanneer dit nodig is.

Meer provincies

Niet alleen voor de Veiligheidsregio Drenthe is het risiconiveau aangepast. Het laatste, meest gunstige niveau 'waakzaam' geldt ook voor de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland en Limburg en een groot deel van Noord-Holland en Overijssel.

