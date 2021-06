Duurzaam Kloosterveen en Assen roken vredespijp over gasloze startwijk

Maar daarvoor was eerst wel een enquête met duizend protesthandtekeningen nodig, een bezinningsperiode van een paar weken om af te koelen én vier stevige gesprekken. En er werd een extra wethouder in stelling gebracht, in de persoon van Harmke Vlieg (ChristenUnie). Zij kwam erbij, naast verantwoordelijk wethouder Karin Dekker, die het bij Kloosterveen aanvankelijk flink verbruid had.

Anita de Rijke van de werkgroep Duurzaam Kloosterveen is blij met het resultaat. "Met deze extra toevoegingen kunnen we tenminste de wijk in. De druk is eraf. Nu moeten we verder, stap voor stap, met een verdiepingsslag. Ik ben er blij mee."

Pijnpunten weg

In het zogeheten addendum bij de Warmtevisie zijn nieuwe afspraken vastgelegd, die alle pijnpunten wegnemen die bij veel Kloosterveners leefden. Vooral wethouder Karin Dekker (GroenLinks) was de boeman. Deze bestuurder zou over de hoofden van duizenden bewoners wel eventjes bepalen hoe de 4000 woningen van het gas af moeten: 'Alle huizen voor 2030 over op de all electric warmtepomp met zo'n slordige 5000 euro aan onkosten, en mocht het duurder zijn, dan maar een lening. En als ze niet willen, dan afdwingen in het uiterste geval'. Zo is het nooit door wethouder Dekker gezegd, maar zo werd het wel geïnterpreteerd. Met een stevige twist tot gevolg.

Maar na een paar maand van grote bezorgdheid, onrust en boosheid, lijkt de rust nu weergekeerd. Zo gaat de gemeente samen met de wijkbewoners de komende tijd onderzoeken wie voor 2030 wil en kan verduurzamen en welke financieringsmogelijkheden er zijn. Ook worden de exacte kosten goed in beeld gebracht.

Vrijwillige keuze of en hoe

Of iets betaalbaar is, dat bepalen bewoners zelf. En vervolgens heeft iedereen de vrijwillige keuze of en hoe het eigen huis gasloos wordt. "De woningeigenaar bepaalt zelf welke stap hij neemt en wanneer. We streven naar zoveel mogelijk aardgasvrije woningen. Uiteindelijk zal blijken hoeveel woningen daadwerkelijk aardgasvrij zijn in 2030. Er is geen verplichting om woningen voor 2030 aardgas vrij te maken."

De werkgroep Duurzaam Kloosterveen en de gemeente praten de komende tijd verder over de warmtevisie, waarbij Kloosterveen als startwijk overstapt van gas naar een duurzaam warmtesysteem.

De all electric warmtepomp zou beslist niet voor alle huizen in Kloosterveen de beste oplossing zijn (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Andere technieken

Werkgroeplid De Rijke van Duurzaam Kloosterveen is blij dat er nu ook de ruimte is om naar andere technische systemen te kijken dan alleen de all electric warmtepomp. "Voor de oudere huizen in deze wijk, waarvan sommigen toch al snel zo'n twintig jaar oud zijn, werkt dat niet. Die krijgen het niet goed verwarmd, omdat die minder goed geïsoleerd zijn. Die huizen zijn beter af met een hybride waterpomp, waarbij je kan bijstoken met gas. Dan moet dus het gasnet wel blijven."

Ook willen sommige wijkbewoners liever wachten tot de ontwikkelingen rond waterstof wat verder zijn. Die ruimte hebben ze. Verder staat zwart op wit dat woningeigenaren niet worden gedwongen om de woning aardgasvrij te maken.

Startwijk biedt voordelen

Dat Kloosterveen vooralsnog wel het label 'startwijk' houdt, waarbij het streven is om te verduurzamen vóór 2030, heeft te maken met wat voordelen. Zo krijgen wijken met dit label extra ondersteuning vanuit de overheid en het biedt hulp bij financiering. "Voor inwoners zijn er aanvullende financiële constructies beschikbaar uit het Nationaal Warmtefonds, specifiek voor startwijken. Daarbij zijn er extra subsidies voor inwoners met beperkte draagkracht."

In elk geval zijn gemeente en de werkgroep Duurzaam Kloosterveen het erover eens dat het label 'startwijk' geen nadelen mag geven. "Het mag niet leiden tot extra verplichtingen voor deze bewoners die zich juist inzetten om als eerste aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun wijk."

Wethouder blij

Afgesproken is dat een zogeheten 'meedenkgroep' nu verder aan het werk gaat met de extra aanvullingen op de Asser Warmtevisie. Het gaat hier volgens de werkgroep om 'een officieel stuk, dat onlosmakelijk verbonden is aan de Transitievisie Warmte' van de gemeente.

Vervolgens beslist het college van B en W over het stuk en is naar verwachting de gemeenteraad na het zomerreces aan zet. Wethouder Karin Dekker laat weten 'blij' te zijn met het stuk. En daarbij wordt straks 'samen met de wijkbewoners' een verdere verdiepingsslag gemaakt op weg naar een wijkuitvoeringsplan.

