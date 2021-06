Nostalgisch sportpark in Odoorn op de schop: 'Het wordt tijd'

De accommodatie zal het gezamenlijke onderkomen worden voor voetbalvereniging HOC en tennisvereniging OKKO. Bovendien gaat de voetbalclub fuseren met voetbalvereniging Valther Boys. Er staat dus een hoop te gebeuren in Odoorn.

'Dak lekt'

Het Harm Kuiper Sportpark in Odoorn ademt vooralsnog in alles nostalgie. Met een ouderwetse toeschouwersheuvel, een gedateerde kantine en Bartje in clubkleuren wandel je zo de Drentse voetbalgeschiedenis in. Maar aan al die charme kleven ook nadelen, zegt HOC-voorzitter Harold Enting: "Het dak lekt. Om de zoveel tijd wordt het gerepareerd als een spoedklusje, waarna het maar even duurt voordat het water op een andere plek door de plafondplaten sijpelt."

Entings heeft dan ook een wensenlijstje klaarliggen: "We hebben sowieso vier velden nodig. Hopelijk kunnen we één van de trainingsvelden van kunstgras voorzien. Bovendien zijn de kleedruimten, kantine en bestuurskamer ook toe aan een flinke opknapbeurt. Deze zijn oud, niet energiezuinig en niet duurzaam." Hoe het allemaal ingericht gaat worden aan de Hammeersweg is nog onduidelijk. Er wordt momenteel gewerkt aan een inrichtingsplan.

Juiste trommel

Ook D66-fractievoorzitter en inwoner van Odoorn, Martin Hoogerkamp, is tevreden met de ideeën die er nu zijn. In de gemeenteraad maakte hij zich hard voor een nieuw sportpark in zijn dorp: "Natuurlijk zijn er altijd verbeterpuntjes, maar ik denk dat wethouder Niek Wind in dit traject op de juiste trommel heeft geslagen."

Bovendien is het volgens Hoogerkamp ook hoog tijd voor een nieuw sportpark: "Kort gezegd: dit is nodig. Het is allemaal verouderd. Ik denk dat HOC en OKKO met het nieuwe sportpark echt vooruit kunnen. Er zullen moderne, duurzame voorzieningen worden gebouwd, zodat het energieneutraal is. Daarbij moet er ook aandacht blijven voor breedtesport."

Fusie

Jos Deen is voormalig bestuurslid van Valther Boys en nauw betrokken geweest bij de plannenmakerij en de aanstaande fusie: "We hebben eigenlijk al een tijd geleden in goed overleg met het bestuur van HOC besloten om samen te gaan. Dat is nu ook al het geval met alle jeugd- en reserve-elftallen. Alleen het eerste elftal bestaat nog."

Maar ook daar komt dus een einde aan: "Het is jammer dat de club verdwijnt. Valther Boys is toch een belangrijke sociale spil in ons dorp." Toch kijkt ook Deen uit naar de toekomst: "Ik denk dat deze oplossing voor dit leefgebied de beste is en ben benieuwd naar hoe het allemaal eruit komt te zien hier."

HOVC, HVC of VV De Hondsrug?

Over de naam is de laatste noot nog niet gekraakt. "Wij zouden het mooi vinden als de identiteit van Valthe erin terug kan komen. In HVC kan dat bijvoorbeeld, maar daar gaan andere mensen over. We zullen wel zien waar de fusiecommissie mee komt." Hoogerkamp sluit zich daarbij aan: "Er komt een mooie grote vereniging, maar de naam is nog toekomstmuziek. Daar durf ik geen uitspraken over te doen."