Cel en tbs geëist voor onder andere geweld in Nieuw-Amsterdam

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, moet aan een 19-jarige Groninger anderhalf jaar de cel in. Hij zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan een mislukte overval in Groningen, diefstallen in Haren, rijden onder invloed, rijden zonder een geldig rijbewijs en aan twee keer openlijke geweldpleging in Nieuw-Amsterdam. Naast de celstraf zou hij tbs met dwang moeten krijgen volgens het OM.

Het geweld in Nieuw-Amsterdam was op 9 december 2019. De verdachte woonde destijds in een opvanghuis in Nieuw-Amsterdam. Samen met anderen wachtte hij een meisje bij een fietspad op. Daar werd zij door de verdachte en anderen tegengehouden en bedreigd. "Het was stoerdoenerij geweest", verklaarde de verdachte daarover. Hij zou het meisje met een fietspomp tegen haar been hebben geslagen. Daarna stapte hij op zijn fiets en gooide vervolgens een steen door een ruit van een woning. De slachtoffers deden aangifte bij de politie.

De verdachte heeft al op jonge leeftijd een strafblad opgebouwd. Gisteren stond hij opnieuw voor de rechter, ditmaal met zijn broer (21). Samen wilden ze vorig jaar juli een kledingzaak in Groningen overvallen, maar dat mislukte. De oudste was net uit detentie. De broers hadden in die tijd geen onderdak en geen geld.

Indringers opgesloten

Aan het einde van de middag stapten ze de kledingzaak binnen. Een van hen droeg een mes bij zich. Ze wilden geld zien. De kordate winkelbediende, net drie dagen in dienst, sloot de indringers op in de zaak en belde buiten op straat met de politie.

De broers probeerden te ontsnappen door een winkelruit in te gooien, maar konden door agenten in de kraag worden gevat. Het mes werd teruggevonden op de balie in de winkel.

Camerabeelden

Eerder die middag waren de mannen ook in de winkel geweest. Dat bleek uit camerabeelden. Ze hadden toen naar prijzen van kleding geïnformeerd. Kort voor de mislukte overval hadden ze rondgezworven in de binnenstad van Groningen. De mannen zitten sinds hun aanhouding vast.

Trieste jeugd

De jeugd van de broers is volgens de raadsman van de oudste verdachte ronduit triest te noemen. Ze kwamen verslaafd ter wereld. Hun leven bestond veelal uit uithuisplaatsingen, opnames in gastgezinnen en opvanghuizen en detentie.

Delicten ernstiger

Beide mannen kampen met psychische problematiek. De oudste van de twee kreeg voor de mislukte overval zestien maanden celstraf opgelegd, en daarnaast de maatregel tbs met voorwaarden, dat is de lichtere variant van tbs.

"De delicten van de jongste nemen in zwaarte en ernst toe", zei de officier. Hij mishandelde in juli vorig jaar een bewaarder in de gevangenis in Leeuwarden. Dat deed hij omdat hij zich niets liet zeggen.

Zonder rijbewijs

In november 2019 stal hij uit het Groningse Haren bankpasjes, sleutels en autosleutels uit een woning. Daarmee stal hij een auto. Hij reed daarmee onder invloed van drugs en zonder geldig rijbewijs tegen een lantaarnpaal. Kort daarna reed hij op de A28 in een fuik van de politie.

Zijn raadsvrouw pleite voor een kans voor haar cliënt. "Leg hem tbs met voorwaarden op. Een stevig en dwingend kader moet voor hem voldoende zijn." De slachtoffers claimden in totaal bijna 8000 euro. De rechtbank doet op 13 juli uitspraak.