SodM: gasopslag Norg moet druk op veld in Groningen verminderen

De Gasopslag Norg moet zo optimaal mogelijk worden ingezet, zodat het gasveld in Groningen kan worden ontlast. Dat staat in een advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de minister van Economische Zaken.

Dit advies gaat over het gasjaar 2021/2022, dat loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

Binnen de huidige vergunning heeft gasopslag Norg bij Langelo volgens SodM nog ruimte om extra volume te produceren, 'zonder dat het risico op aardbevingen toeneemt'. Ook de gasopslag in Grijpskerk moet maximaal worden gebruikt. "Daarmee kan het Groningen-gasveld mogelijk al in het derde kwartaal van 2023 definitief gesloten worden", aldus SodM.

5,5 miljard kuub beschikbaar

In het gasjaar 2021/2022 zou het beschikbare volume in Norg op minimaal 5,1 miljard kuub gas moeten liggen. "In de raming van GTS (Gasunie Transport Services, red.) wordt uitgegaan van een te gebruiken werkvolume uit de gasopslag Norg van 4 miljard kuub gas, terwijl de huidige verwachting voor het werkvolume dat op 1 oktober 2021 in Norg beschikbaar zal zijn 5,5 miljard kuub gas is", schrijft het SODM. "Overigens zou het resterende werkvolume in Norg van 0,4 miljard kuub gas ook nog ingezet kunnen worden om de volumevraag op Groningen verder beperken."

Het gasveld in Groningen wordt in de eerste zes maanden van het gasjaar nog gebruikt om aan de leveringszekerheid te voldoen. Daarna wordt het veld gebruikt in noodgevallen, bijvoorbeeld bij een extreem koude winter of uitval van de gastoevoer. De exacte datum waarop het Groningen-gasveld definitief dicht kan, zal uiterlijk het derde kwartaal van 2024 zijn.

Verschuiving

Het SodM heeft vaker geadviseerd de gasopslag in Norg te verhogen om Groningen te ontlasten. De veiligheid van bewoners van dorpen als Langelo, Steenbergen en Norg is niet in gevaar, zegt het adviesorgaan. En dus staat niets een verruiming van opslag in de weg. Bezwaarmakers vrezen dat steeds meer gas wordt opgeslagen in Norg, waardoor 'een verschuiving' optreedt van de problemen in Groningen naar andere opslagplekken.

