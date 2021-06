Extra toezicht en speciale looproutes tijdens Pulledagen in Hoogeveen

Aan de ondernemers die betrokken zijn bij het evenement wordt gevraagd om twaalf stewards in te zetten. Zij houden de drukte in de gaten en kijken of er genoeg afstand is tussen de bezoekers. De politie en boa's ondersteunen deze stewards.

Jan Stam van Binnenstad Hoogeveen is trots dat het evenement door kan gaan, ondanks de extra maatregelen. "De Pulledagen zijn een fenomeen. We willen er wat moois van maken."

Kleiner gebied

Het gebied waarin de activiteiten plaatsvinden is dit jaar kleiner. Van halverwege de Schutstraat tot aan de Grote Kerkstraat. Stam hoopt op veel stands van lokale ondernemers. "We hopen dat zo'n vijftig ondernemers uit de binnenstad aanwezig zijn met een kraam. We zijn nu begonnen met het werven van standhouders."

Er komen geen podia voor bijvoorbeeld muziek. "Te veel mensen blijven bij elkaar staan", legt Stam uit. De anderhalvemeterregel komt anders in het geding. Om toch voor wat muziek te zorgen kijkt de organisatie of een lopend orkest mogelijk is. Mocht het onverhoopt te druk worden, dan kan er besloten worden om geen extra mensen toe te laten in het Pulle-gebied.

Cultureel centrum

De tijdstippen van de Pulledagen worden met een uur verschoven. Het evenement begint om 10.00 uur en eindigt dit jaar om 18.00 uur. Binnenstad Hoogeveen zoekt uit of dat in de toekomst tot 21.00 uur kan. "We hopen dat mensen dan wat langer in het centrum blijven om wat te drinken of te eten. We willen er een cultureel centrum van maken en dat moet gezellig worden."

De rol van de horeca zal dit jaar beperkt zijn vanwege het kleinere gebied en de extra maatregelen. Daar hoopt de organisatie de komende jaren meer mee te doen. De Pulledagen vinden dit jaar plaats op 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12 augustus en 19 augustus.

