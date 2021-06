Pluimveehouders zijn blij, de kippen mogen weer naar buiten

Veertien Drentse kippenboeren schreven eerder een brandbrief naar de Tweede Kamer, waarop geen reactie was gekomen. Nadat eerder deze maand in vijf andere regio's de kippen weer uit hun stal mochten, kwam gisteren dan tóch het verlossende woord voor de kippen uit de regio waar Oving haar kippen houdt. En dat is voor het bedrijf gunstig, om meerdere redenen.

Afscherm- en ophokplicht Op 22 oktober vorig jaar meldde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat commerciële pluimveehouders hun kippen na middernacht binnen moesten houden. De ophokplicht werd ingesteld omdat er bij zwanen in Utrecht vogelgriep was vastgesteld. De vogelgriep zou via trekvogels naar Nederland zijn gekomen.

Extra werk

"Allereerst is het mooi voor de kippen dat ze weer naar buiten kunnen", vertelt Oving. "Ze zijn gewend om het hele jaar buiten te zijn." Dat de dieren nu binnen moesten blijven, gaf de pluimveehouder ook extra werk bij het afleiden van de kippen. Pluimveehouders kunnen bij het inrichten van hun stal 'afleidingsmateriaal' plaatsen, zoals strobalen. "Nu moesten we extra van dat soort materiaal aanslepen. Je wilt niet dat ze op elkaar gaan inpikken."

Ook voor kippenboer Ard Bouwhuis was het hinken op twee benen. "In eerste instantie is het nodig voor de dieren. Als er gevaar is, dan is het hartstikke goed dat de kippen binnen blijven. Preventief ophokken zijn we op zich niet op tegen, maar waar houdt het een keer op?"

Drentse lobby

Hij is vooral bang voor de markpositie van kippenboeren. "We zijn toch een exporterend land qua eieren. De vrije-uitloopstatus wordt na 16 weken terug geschaald naar scharrel. Voor vrije-uitloopstatus betekent het kippen blijven binnen, dus nummer 1 die op ei staat wordt nummer 2 waardoor afzet in de winkels dus niet meer volgens vrije uitloop gedaan kan worden. Dat is toch wel een dingetje."

Volgens Bouwhuis heeft een lobby van verschillende Drentse boeren ervoor gezorgd dat de kippen nu weer naar buiten mogen. "We hebben er lang voor gepleit om de kippen te compartimenteren, dus dat verschillende delen in Nederland wel naar buiten mogen, dat heeft erg lang geduurd. Toen er deel gecompartimenteerd werd, toen hoorde Drenthe er eerst nog niet bij. Gelukkig hebben we een pluimveestudieclub in Drenthe, zij hebben ervoor gepleit dat ze naar buiten mochten, omdat het veilig was. Of daar gehoord aan is gegeven? Ik denk het wel, want de kippen gaan nu naar buiten."

Onder eigen label

Nu de kippen weer naar buiten kunnen, kunnen de eieren in Odoornerveen ook weer verkocht worden zoals altijd: onder het label 'vrije-uitloopeieren'. "Dat is heel fijn. Nu konden ze alleen maar verkocht worden als scharrelei, omdat de kippen binnen moesten blijven. Dan gaat de toeslag voor een vrije-uitloopei eraf", aldus Oving. Minder inkomsten dus. Het 'solidariteitsei' werd nog in het leven geroepen om de verloren inkomsten van de pluimveehouders te compenseren, maar nu andere regio's wel weer vrije-uitloopeieren konden produceren, is daar ook geen interesse meer voor, aldus Oving. Tijdens de afscherm- en ophokplicht werden de eieren voornamelijk verwerkt in de industrie.

Nog veel op slot

In totaal zijn er nu zeven van de twintig regio's in Nederland waarin pluimvee niet meer binnen gehouden hoeft te worden. Het is volgens minister Carola Schouten nog niet verantwoord de ophokplicht in het hele land op te heffen. In Nederland zijn sinds 21 mei geen besmettingen meer gevonden op pluimveehouderijen.

Maar in Baarn (Utrecht) en Klaaswaal (Zuid-Holland) zijn onlangs nog wel wilde vogels aangetroffen die met het virus besmet waren. "Ik denk ook aan de andere collega's die hun stallen nog niet kunnen openen. Want dan gevoel kennen wij ook, van toen de eerste vijf regio's openden", sluit Oving af.

Lees ook: