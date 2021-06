Welke school stond er vroeger aan het Oosterhoutje in Assen?

En natuurlijk gingen wij aan de slag om er achter te komen welke school, wanneer en waar precies heeft gestaan.

Een snelle online zoektocht leverde bijzonder weinig op, dus zochten we contact met de stadsgids van Assen, Bernd Otter. "Ik denk dat de W.A. van Lieflandschool wordt bedoeld. Die stond eigenlijk aan de Burgemeester Gratamastraat, grenzend aan het Oosterhoutje. Dat was een school voor moeilijk lerende kinderen en deze bestaat feitelijk nog steeds. Nu gevestigd in Baggelhuizen, als school voor speciaal onderwijs", vertelt Otter.

Terugblikken

Via de huidige W.A. van Lieflandschool komen we in contact met Hennie van Goor. Zij is tientallen jaren verbonden geweest aan de school als klassenassistente. "Ik heb daar gewerkt van 1976 tot 1984. Daarna zijn we verhuisd naar de Delft in Assen, en ook daar heb ik nog wel 25 jaar meegedraaid."

De W.A. van Lieflandschool stond er van 1976 tot 1984 (Rechten: Hennie van Goor)

De W.A. van Lieflandschool bestond al in 1963. Maar pas vanaf 1976 werd het schoolgebouw aan de Burgemeester Gratamastraat betrokken. Van Goor: "Eigenlijk was het meteen al te klein. We waren een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Een flink deel kwam vanaf Hendrik van Boeijenoord naar onze school. Omdat de school eigenlijk te klein was, hebben we jarenlang op het terrein van Van Boeijenoord ook twee, en later drie, klaslokalen gehad."

Van 4 tot 20 jaar

De kinderen die naar de Van Lieflandschool gingen, konden daar hun hele jeugd terecht. "Van 4 tot 20 jaar oud hadden we ze. Dus het was een basisschool en middelbare school ineen, zeg maar. De hoogste twee klassen kregen vooral praktijkonderwijs. Zo was ook er op school ook een kooklokaal en een lokaal voor houtbewerking en zulks."

Kinderen van 4 tot 20 jaar konden er terecht (Rechten: Hennie van Goor)

Als klassenassistente had Van Goor de belangrijke taak om mee te rijden met de schoolbussen. "Er reden twee bussen in Assen, grote touringcars, om de kinderen die in Assen woonden op te halen. Het was een streekschool, dus de kinderen van buiten Assen kwamen met kleine taxibusjes of met de lijnbus. Soms moesten we ze dan van het station ophalen. Die grote schoolbussen reden dan elke dag weer dat hele smalle straatje in en daar moesten ze ook keren. Ongelooflijk dat dat elke keer weer lukte!", haalt Van Goor herinneringen op.

Wandelen, schaatsen en sportdag

"Ik weet nog dat we op een gegeven moment 84 leerlingen hadden. We gingen vaak wandelen in het Asserbos, dat was vlakbij. En in de winter schaatsten we op het meertje daar en gingen we sleeën van de heuveltjes."

Ook de sportdagen waren memorabel, zegt Van Goor. "Die waren op de kazerne. Dan mochten de kinderen op de stormbaan en daarna met zijn allen patat eten in de grote eetzaal. Fantastisch was dat! Dat kon zo geregeld worden omdat een vader van één van onze leerlingen daar een vrij hoge functie had."

Hennie van Goor kijkt met warme herinneringen terug (Rechten: Hennie van Goor)

In 1984 verhuist de school naar de Delft in Assen. Tot 2010 was daar genoeg ruimte, daarna volgde nog een verhuizing, naar Baggelhuizen. Hier is de W.A. van Lieflandschool nog steeds gevestigd als school voor speciaal onderwijs en voor speciaal voortgezet onderwijs.

Zoek het uit!

