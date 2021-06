Nieuw podium voor hedendaagse kunst Assen krijgt plek aan de Vaart

De gemeente Assen geeft groen licht voor een nieuw podium voor hedendaagse kunst. Het podium komt in een monumentaal pand aan de Vaart N.Z. in de provinciehoofdstad.

Kunstenaarscollectief CAMPIS krijgt van de gemeente ruim vijf ton, uitgesmeerd over vier jaar, om het podium op- en in te richten. Dat geld ging voorheen naar de inmiddels gestopte kunstruimte KINK.

Alle disciplines

CAMPIS wil aan de Vaart een podium bieden aan zowel (inter)nationaal bekende kunstenaars als kunstenaars uit de regio. Er komt plek voor allerlei typen beeldende kunst, zoals schilderijen en beelden, maar ook voor bijvoorbeeld muziek of literatuur.

Daarnaast gaat CAMPIS aan de slag met het opzetten van pop-up-exposities in leegstaande panden in de binnenstad van Assen.

Geen museum

Volgens Dick Schuur van CAMPIS wordt het podium geen museum, mede omdat er geen eigen collectie komt. "We worden een plek waar we verschillende disciplines van de kunst met elkaar willen verbinden", zegt Schuur Naast exposities komen er ook atelierruimtes en mogelijkheden voor symposia.

Met het geld wil CAMPIS de komende tijd het pand aan de Vaart klaarmaken voor gebruik. De eerste expositie zit al in de pijplijn, al houdt Schuur nog even voor zich waarmee het kunstpodium straks voor het eerst opent.

'Aanwinst voor Assen'

Wethouder Bob Bergsma (D66) van cultuur noemt het podium een aanwinst voor het creatieve klimaat in Assen. "Dit zal ongetwijfeld een positief effect hebben op de creatieve industrie en andere kunstdisciplines", aldus Bergsma.

Het nieuwe kunstpodium gaat ook samenwerken met kunstopleiding Minerva in Groningen. Volgens Bergsma kunnen studenten van die opleiding in de toekomst in Assen exposeren. Bergsma: "Eindexamenkandidaten moeten bijvoorbeeld altijd een expositie houden als afstudeeropdracht. Daar komt ruimte voor."

KINK weg

CAMPIS is ontstaan nadat KINK, Kunst in de Nieuwe Kolk, stopte. Het Drents Museum gebruikte KINK vier jaar lang voor exposities van moderne kunst, maar de gemeente trok vorig jaar de subsidie in.

Het kunstenaarscollectief gaat voor het nieuwe kunstmuseum samenwerken met DeFKa, een andere kunstenaarsgroep die een museum wil realiseren in Assen. Verder blijft DeFKa nog onafhankelijk bestaan. Daarnaast wil het CAMPIS het Drents Museum betrekken bij het nieuwe kunstpodium

Langs de Vaart

Het podium komt in het monumentale pand aan de Vaart N.Z. 6. In dat pand hield voorheen de stichting De KunstSalon Assen tentoonstellingen.

Op dit moment is het pand in handen van het bedrijf Beursgenoten van ondernemer Geert Schaaij, maar dat bedrijf groeit uit zijn jasje en zal het pand verlaten.

Het is de verwachting dat het podium dit jaar op 1 oktober voor het eerst open gaat.

In een eerdere versie van dit artikel schreven we over de komst van een museum voor hedendaagse kunst. Dit is aangepast naar podium, wat beter overeenkomt met de werkelijkheid.

