Tynaarlo onderzoekt positie van mensen met beperking in gemeente

Hoe gaat de gemeente Tynaarlo om met mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking? Dat is de vraag waar de Rekenkamercommissie van de gemeente onderzoek naar gaat doen.

De vraag is of iedereen met een beperking mee kan komen en hoe Tynaarlo zorgt dat deze mensen volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving. "We willen graag meer weten over hoe het beleid van de gemeente wordt toegepast en uitgevoerd", vertelt Sonja Puite, secretaris van de Rekenkamercommissie.

VN-verdrag

In 2016 werd in Nederland het VN-verdrag handicap aangenomen. Het doel is dat de barrières voor personen met een beperking weg worden genomen, zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk hierbij aan de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid, maar ook aan de manier waarop mensen toegang hebben tot informatie.

De komende maanden doet de lokale Rekenkamer samen met ZorgFocuz onderzoek naar het beleid van de gemeente. Ze zullen met onder andere het lokale VN-Panel praten om een goed beeld te krijgen van hoe toegankelijk Tynaarlo is.

De Rekenkamercommissie hoopt eind dit jaar de resultaten van het onderzoek te kunnen presenteren in de gemeenteraad.