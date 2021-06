Basisscholen Meppel ronden fusie af: laatste leerlingen naar nieuw onderkomen

De fusie van basisscholen Oosterboerschool en De Tolter in Meppel is helemaal afgerond. Deze week krijgen alle leerlingen voor het eerst les in hetzelfde gebouw, dat van De Tolter. Daar hangt wel een nieuwe naam op de gevel: kindcentrum De IJsvogel.

Vorig jaar is een groep leerlingen al overgegaan naar de andere locatie. Nu vertrekt de rest. "Groep vijf tot en met acht neemt nu ook afscheid", vertelt locatiedirecteur Marjan Kreeft. "Dat is een spannend moment, maar de kinderen hebben er zin in."

Volgens Kreeft liep de fusie anders dan verwacht door de coronamaatregelen. "We hadden al een hoop dingen willen integreren met de kinderen. Dat kon in mindere mate dan we gewild hadden. Daarom hebben we bedacht om alle kinderen die volgend jaar samen zijn de laatste twee weken voor de vakantie al op de nieuwe locatie te laten starten. Daarmee kunnen we toch een goede overgang bewerkstelligen, zodat iedereen een rustig begin heeft."

Nieuwe directeur

Voor de leerlingen betekende het een feestdag met workshops en muziek. "Op de Oosterboerschool waren we het altijd al gewend om samen met de ouders de vakantie in te luiden. De kinderen gaven dan een playbackshow", vervolgt Kreeft. "Dat waren normaal acht groepen. Nu zijn het er twee, omdat een aantal groepen al over is. We hebben met die twee groepen wel een playbackshow gedaan om de periode Oosterboerschool af te sluiten."

De fusieschool heeft al een nieuwe directeur. Dat is Marieke Bonen, die tot vorig jaar directeur was van De Tolter. "Ik denk ook dat we bij de fusie in Marieke een fantastische directeur hebben gevonden. Zij is een startende directeur die in een coronajaar een fusie moest gaan doen. Dat is niet niks", aldus Kreeft. Ze kon haar tranen nog net bedwingen. "Ik ben ongelofelijk blij dat ik dat met haar heb mogen doen. Daar ben ik erg dankbaar voor."

Nieuwveense Landen

De belangrijkste reden voor de fusie is een teruglopend leerlingenaantal op beide scholen. Even werd gedacht om de Oosterboerschool te verplaatsen naar nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Dat vond de school toch te risicovol. De nieuwe fusieschool heeft zo'n 160 leerlingen en is daarmee levensvatbaar.

