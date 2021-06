Stoelendans bij D66 Zuidoost-Drenthe: kopstukken zwaaien af

Een enorme wisseling van de wacht vindt plaats binnen de gelederen van D66 in Zuidoost-Drenthe. In de gemeente Emmen (twee zetels) stoppen fractievoorzitter Carmen Hoogeveen en raadslid Karel Eggen na de verkiezingen in maart met hun raadswerk. In Borger-Odoorn (een zetel) gaat hetzelfde op voor wethouder Albert Trip en fractievoorzitter Martin Hoogerkamp.

De sociaal-liberalen slaan verder in Coevorden (een zetel) de verkiezingen een jaartje over. Een aantal leden maakt de overstap naar de politieke partij PAC.

Stoelendans

De stoelendans kan het beeld oproepen van kwaad bloed, maar volgens voorzitter Gijsbert Six is daar absoluut geen sprake van. "De vier mensen die stoppen hebben allen acht jaar in de raad of in het college gezeten. Allen vonden dat meer dan genoeg."

De nieuwe lijsttrekkers in Emmen en Borger-Odoorn zijn inmiddels in stelling gebracht. In de eerste gemeente voert Joey Koops de kieslijst aan, in Borger-Odoorn is dat John Goeree geworden. De rest van de kieslijst wordt na de zomer opgesteld, aldus Six.

Groeipotentieel

In Coevorden doet D66 dus volgend jaar niet mee aan de verkiezingen. Volgens Six bestaat er binnen deze gemeente een beperkt groeipotentieel. "Als D66 het landelijk goed doet, dan hebben we twee zetels in de raad. Als we het slecht doen nul. Meer of minder wordt het nooit." Six sluit niet uit dat D66 bij latere verkiezingen toch weer deelneemt.

Drie leden van D66 Zuidoost-Drenthe, waaronder de Coevorder fractievoorzitter Lars Hoedemaker, maken na de verkiezingen de overstap naar PAC. Volgens Six is die overstap in goed overleg besproken. "Samen blijven ze werken aan een groen-progressief geluid."