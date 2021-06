Een tegel ruilen voor een plant: Terra Assen doet mee aan NK Tegelwippen

"We zijn met de brugklassen van Terra de buurt ingegaan met kruiwagens en scheppen", vertelt aardrijkskundedocent Sanne van der Zee. "We hebben bij de buurtbewoners aangebeld en gevraagd of ze een tegel wilden ruilen voor een plant."

NK Tegelwippen

Dit alles is onderdeel van het NK Tegelwippen, een landelijk initiatief om een groenere leefomgeving te creëren. De gemeente Assen doet hieraan mee. Tot nu toe zijn er in Assen 1919 tegels gewipt. Dit is goed voor een 42e plek. Voor zestig tegels zijn de leerlingen van de groene school Terra verantwoordelijk.

De meeste leerlingen waren enthousiast, vertelt Van der Zee. "Ze kwamen terug met allerlei verhalen. Met sommige buurtbewoners moesten ze Engels praten en bij anderen mochten ze binnenkomen voor limonade." Zelf vond Van der Zee het wel spannend: "Ik was bang dat we met die grote kruiwagens misschien per ongeluk een auto zouden raken, maar dat is gelukkig niet gebeurd."

Van de verzamelde tegels heeft Terra Assen een insectenmuur gebouwd (Rechten: Terra Assen)

Insectenmuur

Van alle stenen die tijdens het tegelwippen zijn verzameld, heeft Terra een insectenmuur gebouwd. Wethouder Bob Bergsma kwam vandaag langs om het vergroeningsproject feestelijk af te sluiten. Bergsma: "Van de inzet van de jongeren word ik heel enthousiast." Om ze te bedanken heeft Bergsma aan alle deelnemende leerlingen een zakje bloemzaadjes gegeven. Voor Terra was het een geslaagd project. Ook volgend jaar zullen ze vrolijk meedoen aan het NK Tegelwippen.

Het NK Tegelwippen duurt nog tot 30 september. Naast de Gouden Tegel voor de winnende gemeente, is er ook een prijs voor fanatieke deelnemers: de Publiekswipper. Die wordt begin oktober uitgereikt.

