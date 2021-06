Voorgedragen burgemeester Renze Bergsma: 'Coevorden kan op mij rekenen'

De 45-jarige Bergsma (CDA) kreeg gisteravond rond kwart voor negen het verlossende telefoontje van de gemeenteraad met het nieuws dat hij wordt voorgedragen. Hij volgt Bert Bouwmeester (62) op, die in oktober na een periode van bijna achttien jaar stopt.

Eervol

"Het was zeker spannend", blikt Bergsma terug op de hele sollicitatieprocedure. "Voor mij is de voordracht fantastisch nieuws en heel eervol. Ik heb er dan ook enorm veel zin in om in Coevorden aan de slag te gaan."

Bergsma woont nog in Woudrichem, een dorpje in het Noorden van de provincie Noord-Brabant. In deze gemeente was hij tien jaar wethouder en locoburgemeester. Ook was hij gedeputeerde in de Noord-Brabant. Momenteel is hij statenlid. Bergsma is gekozen uit 32 sollicitanten voor de functie.

'In mij zit een burgemeester'

Bergsma: "Ik heb op enig moment nagedacht over wat ik nou verder wil in mijn loopbaan. In mij zit een burgemeester en dan is de vraag waar je dat graag zou willen. Dat beslis ik niet zelf, maar in overleg met mijn gezin. Als we het zouden doen, dan het liefst in het noorden van het land. En Drenthe is een fantastische provincie. We kenden Coevorden al van een eerdere vakantie. We zijn er wezen kijken en dat gaf een goed gevoel. Dan is de keuze snel gemaakt."

Volgens de gemeenteraad heeft Bergsma een duidelijke visie op het functioneren van het openbaar bestuur in relatie met de samenleving. De nieuwe burgemeester hoopt dat hij een 'verbinder' kan zijn. "De rode draad in de profielschets", zegt hij. "Ook wil ik een burgemeester zijn die dicht bij de mensen staat. Niet alleen op de mooie momenten, maar ook wanneer het zwaar en lastig is. Ik hoop zichtbaar te zijn en te strijden voor het belang van Coevorden."

Traditioneel bezoek

Vandaag brachten alle fractievoorzitters een bezoekje aan de nieuwe burgemeester. Het is vanaf Coevorden naar Woudrichem ruim twee uur rijden, maar de leden van de vertrouwenscommissie hadden het er graag voor over. Ze waren benieuwd naar hun nieuwe burgemeester. "Het is de traditie in de gemeente Coevorden om na de voordracht een bezoek te brengen aan de gekozen kandidaat, eigenlijk op de avond zelf", legt Margriet Fissering, voorzitter van de vertrouwenscommissie, uit. "Maar omdat dat door de afstand niet mogelijk was, doen we het vandaag."

Beste kandidaat

De vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters, een wethouder, de gemeentesecretaris en de griffier. Zij ontwerpen met onder meer de inwoners een profielschets en voeren gesprekken met kandidaten. Renze Bergsma voldeed het best aan de gestelde criteria: "Het is een verbinder, dat vinden we heel erg belangrijk", vertelt Fissering. "Hij heeft veel ervaring en we denken dat hij in Coevorden een goed netwerk kan opbouwen. Het is iemand die met iedereen om kan gaan."

Op vrijdag 1 oktober wordt Bergsma, als de aanbeveling wordt goed bevonden, geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden.

