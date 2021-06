WZA breekt de (corona)tent af tijdens klein feestje

Wie een blik op de cijfers werpt (zie tabel) snapt dat het WZA de afgelopen anderhalf jaar zware tijden heeft beleefd. Op een gegeven moment moest zelfs de hulp van het leger worden ingeroepen. Bij bestuursvoorzitter Paul van der Wijk overheerst opluchting. "Zeker, we hebben met elkaar veel meegemaakt. Afgelopen week hebben we de laatste patiënten gezien die echt nog covid hadden. Af en toe druppelt er nog steeds een binnen. Maar we hebben gezegd dat we wel echt een moment willen kiezen om dit met elkaar af te sluiten."

Overzicht coronapatiënten WZA

Eerste golf (maart-juni 2020) Tweede golf (september 2020-juni 2021) IC eigen regio 21 169 Niet-IC eigen regio 69 915 Totaal eigen regio 90 1084 IC buiten regio 11 39 Niet-IC buiten regio 15 91 Totaal buiten eigen regio 26 130 Totaal aantal COVID-19 patiënten 116 1214

'Zware periode'

Volgens Van der Wijk is het belangrijk om dit goed af te sluiten. "Ik denk dat het heel goed is dat je rituelen hebt en dit afsluit. En ik hoop dat medewerkers tijd krijgen om bij te komen, want voor hen is het ook een zware periode geweest. Soms met echt crisismanagement. Het ziekenhuis vol, ook in de regio geen plekken meer... Veel ziekte onder medewerkers, veel verdriet... Ik denk dat we het als WZA echt goed gedaan hebben."

De periode dat het leger werd ingezet was heel zwaar voor het WZA. Van der Wijk: "Zo'n vier, vijf weken geleden bereidden we code zwart nog voor. Maar ik denk dat dit mede door het vaccineren heel snel is weggeëbd, dus dat is eigenlijk hartstikke mooi."

(verhaal gaat verder na de video)

'Neus op feiten gedrukt'

Ook Josefien Berghuis kijkt terug op een moeilijke tijd. Ze was werkzaam in de keuken, maar moest ineens in de triagetent aan de slag. "Ik werk hier 31 jaar, dus dat was voor ons best een grote klap. Niks was het hetzelfde. Iedere keer kwamen er weer andere werkzaamheden. We zijn aan het werk gebleven, dat was het belangrijkste voor ons als afdeling."

Ze maakte in die maanden het nodige mee. "We zijn echt met de neus op de feiten gedrukt. Het was ook best heftig. Als je mensen uit de dokterspost moest halen die nauwelijks konden ademen, dan denk je wel 'Het is toch wel wat'. Ik ben vrij nuchter wat dat betreft. We hebben een goede afdeling waar we er veel over konden praten."

Nu de cijfers gunstig zijn, mag de tent weg. Van der Wijk en Berghuis hopen dat de tent weg kan blijven. Van der Wijk: "Ik ben geen viroloog, maar ik hoop van harte dat de tent weg kan blijven. Ik vind wel dat we voorzichtig moeten blijven." Ondertussen is Berghuis weer aan het werk in het restaurant. "Hartstikke fijn, hopelijk blijft het zo."