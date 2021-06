Burgemeester dreigt rechtszaak over hondje Cyra te verliezen

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen moet met een beter verhaal komen over waarom hij het keeshondje Cyra in augustus 2019 in beslag heeft laten nemen. Dat besloot de Raad van State vandaag in het hoger beroep van het baasje van Cyra.

Cyra zit al 22 maanden in bewaring en het juridisch getouwtrek is nog steeds niet voorbij. De Raad van State heeft de burgemeester vandaag gevraagd om snel met een nieuwe beslissing te komen op het bezwaarschrift van de eigenaresse.

Haar hondje kreeg in april 2019 een aanlijn- en muilkorfgebod na een aantal bijtincidenten. Als hij nog één keer zou bijten, dan zou de hond in beslag worden genomen, kreeg de eigenaresse te horen. Dat gebeurde volgens de burgemeester op 6 augustus 2019. De hond verdween naar Beilen. In december 2020 kwam Cyra in een opvang in Darp.

Niet zelf gebeten

Naar het bijtincident van 6 augustus 2019 werd een onderzoek ingesteld. Gebleken is dat de hond niet zelf heeft gebeten, maar juist gebeten is. De Raad van State wil van de burgemeester weten waarom hij de inbeslagname op 13 augustus 2019 toch heeft doorgezet, ondanks dat een commissie hem had geadviseerd dat niet te doen.

De burgemeester heeft gedurende de tijd dat deze rechtszaak sleept altijd aangegeven dat de hond een gevaar is voor de Emmer samenleving en dat het dier niet terug mag naar zijn baasje.

