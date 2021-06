Strijden voor en tegen het vakantiepark: Gasselte in tweespalt

Op het terrein van het voormalige Motel Gasselterveld moet een vakantiepark komen met een groot hotel met onder meer een restaurant en wellness.

Verder wil de projectontwikkelaar 70 vakantiewoningen bouwen. Dat is zestien meer dan nu op die plek is toegestaan. De gemeenteraad van Aa en Hunze besluit vanavond of dat mag.

Zienswijzen ten spijt

Jos Kessen schudt zijn hoofd. De inwoner van Gasselte heeft één van de 37 zienswijzen ingediend tegen de uitbreiding van het vakantiepark. Tevergeefs, want de zienswijzen zijn door de gemeente afgewezen. Zonder echt in te gaan op de vele argumenten, vindt Kessen.

Dat terwijl hij zelf veel moeite heeft gestoken in het uitzoeken waarom de huidige plannen mogelijk schadelijk zijn. Kessen: "Dit hotel komt bovenop de Hondsrug te liggen. Er komen unieke diepwaterstromen voor met een afwisseling in temperatuur, zoet- en zoutgehalte. Door keileem af te graven gaat de functie die deze laag heeft voor het beschermen van grondwater verloren."

Drinkwater

Met andere woorden: Kessen vreest voor vervuiling van het grondwater als die beschermende laag verdwijnt. En dat grondwater komt uiteindelijk bij veel mensen in Drenthe en Groningen uit de kraan.

"En wat doen onze bestuurders? Zij gunnen het gebied 'een opknapbeurt', maar doen niets aan het in kaart brengen van gevaren", schrijft Kessen in een opiniestuk.

Natuur is business

Maar het beschermen van de natuur is juist een belangrijk thema, vindt ook projectontwikkelaar Joost Mellies. Hij wil veel bomen op het terrein laten staan, poelen voor salamanders in stand houden en een speciale bunker bouwen voor vleermuizen.

Want wat is er als toerist nu mooier dan een vakantiehuisje in een bosrijke omgeving? De natuur is juist wat mensen naar Drenthe toe trekt. Om te fietsen door de bossen en te wandelen over de heide. Dat snappen de projectontwikkelaar en de exploitant ook wel.

Huis op reservering

De vakantiehuizen zijn inmiddels al door exploitant Dormio Holidays in de etalage gezet, zelfs voordat het park er definitief mag komen. En dat is helemaal niet vreemd, zegt Dormio. "Het is nog geen verkoop, mensen reserveren een woning. Je polst de interesse die er is", vertelt Don van Schaik, algemeen directeur van Dormio.

Die interesse is groot volgens de exploitant, want voor veel van de luxe huizen, die per stuk behoorlijk wat tonnen moeten opbrengen, hebben zich al mensen ingeschreven. Van Schaik: "We hebben een groep klanten die eerder in onze projecten heeft geïnvesteerd. Die waren er als de kippen bij."

'Veel te druk'

Met de komst van de vakantiewoningen is op zich niets mis, vinden dorpsbewoners, maar pijnpunt is de omvang. Zeshonderd bedden past niet bij Gasselte, vindt inwoner Merel Wassink. De populaire zwemplassen Gasselterveld en 't Nije Hemelriek werden in warme zomers al overspoeld met toeristen en ze vreest dat dat structureel gaat gebeuren.

Samen met andere inwoners hield Wassink een door ruim duizend mensen ondertekende petitie tegen de plannen. Een petitie die op gepaste afstand in ontvangst werd genomen door wethouder Henk Heijerman van Combinatie Gemeentebelangen.

Maar veel haalde de petitie nog niet uit. Volgens de wethouder kwamen er slechts honderd handtekeningen echt uit Gasselte. Tot zover het draagvlak, was de conclusie.

Schijninspraak

De kritiek op de gemeente is niet mals. Er zou sprake zijn van schijninspraak, door mensen wel een stem te geven maar die vervolgens te negeren. "Een wassen neus is dat inspreken geweest. En waarom zijn als die zienswijzen zomaar aan de kant gelegd?", vraagt Wassink zich af.

Kessen sluit zich daarbij aan: "Het lijkt erop dat er door de club van Gemeentebelangen en de VVD iets koste wat kost wordt doorgedrukt zonder dat er ergens naar gekeken wordt. Als ze onderzoek doen dan kun je daar nog van mening over verschillen, maar dat onderzoek wordt gewoon aan de kant gelegd. Dat is onbehoorlijk bestuur."

Het college van burgemeester en wethouders zou achter de ondernemer aanlopen, zo zeggen de inwoners. Voor economisch gewin. Daar verzet wethouder Heijerman zich zeer tegen. Bovendien is er volgens hem erg goed gekeken naar bijvoorbeeld natuurrisico's, niet alleen door de gemeente maar ook door de provincie Drenthe en het waterschap.

Geld voor Gasselte

Ondernemers uit het dorp zien het nieuwe vakantiepark met al die toeristen daarentegen maar wat graag komen. Met die zeshonderd toeristen die in de bedden passen, reizen ook portemonnees mee. Gevuld met betaalpassen die, zo hopen de ondernemers, naar hartenlust gebruikt zullen worden in hun pinautomaten.

Veel winkels zijn er niet in Gasselte en ook een supermarkt heeft het dorp al even niet meer. Een bakker, een fietsenverhuur, wat restaurants en daarmee is bijna alles al genoemd. Maar zo'n vakantiepark, dat biedt mogelijkheden.

Een stil dorp

"Gasselte is een heel stil dorp geworden zonder winkels", zegt manegehouder Jos Krapels, die namens de ondernemers spreekt. Problemen door drukte, waar meerdere inwoners voor vrezen, ziet hij juist als kans.

Behalve paardrijlessen kun je bij de manege ook dagtochten boeken. Maar hij wil het niet alleen op zijn eigen bedrijf gooien: "Het lijkt mij dat geen enkele ondernemer hier slechter van wordt."

(Vakantie)baantjes

Plus: een vakantiepark zorgt voor werkgelegenheid. Er moeten mensen komen die toezicht houden in het zwembad, personeel dat het ontbijt serveert en onderhoudsmedewerkers voor de groenvoorziening. Fijne baantjes voor zowel vakantiewerkers als andere werkzoekenden.

Voor de wethouder is die werkgelegenheid een belangrijk argument om het vakantiepark naar Gasselte te houden, net als het opknappen van het terrein. Dat laatste deelt ook Krapels. "Ik ben zo blij dat er daar eindelijk iets gebeurt. Het stond lang leeg en er is een asielzoekerscentrum geweest. Maar het vakantiepark wordt een mooie poort richting Gasselte."

De tweespalt in het dorp is wel een feit, al betekent dat echt niet dat mensen niet meer met elkaar door een deur kunnen. Er is wederzijds respect voor elkaars mening, blijkt zowel uit gesprekken met zowel Kessen en Wesselink als met ondernemer Krapels. Prettig in een dorp van een kleine 1.100 inwoners, waar iedereen elkaar kent.

Juridisch staartje

En binnenkort dus een dorp met mogelijk 600 toeristen, mocht het resort helemaal vol zitten. Of dat doorgaat? Dat is vanavond aan de gemeenteraad van Aa en Hunze. Daarin hebben voorstanders CGB en VVD overigens al een ruime meerderheid. Het plan lijkt dus door te mogen gaan.

Ondertussen slijpt de groep tegenstanders de messen. Wassink: "Al die afgewezen zienswijzen, daar gaan we eens kritisch naar kijken. En dan? Misschien wel naar de rechter."