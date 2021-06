Symbolische eerste steen gemetseld van hospice Het Alteveer in Assen

Kragt: "Het was bijzonder. Ik werk al elf jaar bij het hospice en dan is het toch een eer om dit te mogen doen." Kragt zit zelf ook in de bouwcommissie. Hij heeft meegepraat over het nieuwe gebouw en is dan ook nauw betrokken bij de plannen die op dit moment worden uitgevoerd. "Ik kan niet wachten om onze gasten hier te mogen ontvangen." Ook voor burgemeester Marco Out was het een bijzonder moment. Hij is al twaalf en een half jaar burgemeester, maar had nog nooit een eerste steen gemetseld.

De nieuwe locatie van het hospice is volgens Kragt de juiste: "Vooral het groen om het gebouw heen is mooi. De gasten kunnen dan ook nog het park in of genieten van de mooie tuin." Volgens Kragt is het in de meeste gevallen dan wel de laatste rustplaats voor mensen, maar het leven hoeft er nog niet uit gehaald te worden. De naastgelegen Voetbal Verenging LTC Assen is dan ook geen probleem, vindt Kragt.

'Goed op schema'

In maart van dit jaar is er al begonnen met de bouw. "We liggen goed op schema en als alles goed gaat, wordt het gebouw in december opgeleverd", vertelt Piet Gorter, voorzitter van de stichting Hospice het Alteveer. Het is de bedoeling dat het hospice voor de bouwvak helemaal wind- en waterdicht is en in het voorjaar van 2022 worden de eerste gasten verwacht. Het huidige gebouw, aan de Burgemeester Agterstraat, wordt dan verlaten.

Voordat de eerste gasten ontvangen kunnen worden, moeten de vrijwilligers ook wennen aan het nieuwe gebouw. Daarom duurt het langer voordat de gasten kunnen komen. Het nieuwe gebouw heeft namelijk zes kamers, een nieuwe beveiligingssysteem en andere nieuwe apparatuur.

2,2 miljoen euro

Naast de zes gastenkamers zijn er ook twee familiekamers, een kinderkamer, een stilteruimte en een tuin. Ook is de nieuwe locatie eenvoudiger te bereiken voor naasten van de gasten en zijn de parkeermogelijkheden beter. De bouwkosten zijn gefinancierd door onder andere eigen inspanningen, een hypotheek en een bijdrage van Stichting Vrienden van het Hospice, die op dit moment nog geld bij elkaar sprokkelt voor de aanleg van de tuin.

Naast de 50.000 euro van de gemeente Assen krijgt Het Alteveer ook een financiële bijdrage van andere gemeentes: "De gemeente Aa en Hunze en de gemeente Midden-Drenthe hebben beiden 5.000 euro bijgedragen. Er komen namelijk ook gasten en vrijwilligers uit deze gemeenten in onze hospice," zegt Gorter. In totaal kost de bouw van de hospice 2,2 miljoen euro.

