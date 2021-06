Greetje Teerink wint Prix du Norvège tijdens eindexpositie Klassieke Academie

"Ik had het helemaal niet verwacht. Ik wist dat de prijs bestond, maar heb me er niet mee bezig gehouden. Ik heb altijd heel hard moeten werken om bij te blijven in de klas. Het voelt nu als een beloning voor al het harde werken", aldus een blije Teerink.

Dromen van Kunstacademie

Als kind maakte Teerink al tekeningen voor haar vriendjes en vriendinnetjes om hen op te vrolijken. Al op jonge leeftijd had zij door dat het leven niet altijd eerlijk is. Toen Teerink ouder werd, droomde ze ervan om naar de kunstacademie te mogen. Helaas was dat destijds niet voor haar weggelegd, omdat ze niet de havo deed.

Toen besloot Teerink maar te gaan werken. Op die manier heeft ze in een fabriek gewerkt, bij haar ouders in het bedrijf, is uiteindelijk verpleegster geworden en werkte zij bij haar man in het bedrijf. Telkens voelde zij na enkele jaren onrust en voelde zij dat het niet de juiste plek was voor haar.

'Passie voor het vak'

Tot haar man op een gegeven moment voorstelde om een opleiding te volgen aan de Klassieke Academie in Groningen. "Ik dacht: dat is veel te hoog voor mij gegrepen, ik durfde eerst niet. Maar toen ben ik toch maar de basisopleiding gaan volgen en het jaar daarop werd ik aangenomen voor de opleiding. Mijn portfolio was nog niet heel geweldig vond ik zelf, maar ik denk dat de toelatingscommissie mijn passie voelde", vertelt Teerink.

Dementerende ouderen

In de avonduren en naast haar reguliere baan, als verpleegkundige bij een verzorgingstehuis voor dementerende mensen, voltooide Teerink haar opleiding aan de Klassieke Academie. Voor de eindexpositie volgde Teerink twee jaren de dementerende patiënten uit het verpleeghuis waar zij werkt. (Uiteraard met toestemming van de familie.)

"Deze mensen hebben een verhaal te vertellen, maar niemand luistert er naar. Er is niemand die een foto van ze neemt, ook al hebben ze nog familie. Het lijkt wel of mensen alleen een foto nemen van mensen als het goed gaat. Daarom wil ik deze dementerende ouderen een podium geven. Ook al zijn zij niet meer de mensen die zij vroeger waren, ook zij hebben liefde nodig en een luisterend oor."