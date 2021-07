Paterswolde is bijna klaar voor padel: 'Je wilt blijven vernieuwen'

"Na er drie jaar mee bezig te zijn geweest, is het heel mooi dat er eindelijk iets te zien valt", vertelt Bart Buijze, voorzitter van de padelcommissie van tennisvereniging De Marsch. Twee rechthoekige kooien van glas staan naast de tennisbanen van de tennisvereniging. Die kooien zijn deze week geplaatst. Alleen de kunstgrasmatten en het net missen nog.

Wat is padel? Padel is een racketsport. Het is een mix tussen tennis en squash. Je speelt twee tegen twee in een met glas omringde ruimte. Het speelveld is iets kleiner dan een tennisveld.

"We hebben als vereniging gelukkig niet te maken met leegloop of krimp", vertelt Buijze. "Maar tegelijkertijd wil je ook voor je leden blijven vernieuwen. Padel is iets wat in Nederland steeds populairder wordt en zelfs de tennisbond heeft het volledig omarmd. Het is daarom juist mooi dat we dit kunnen aanbieden voor onze huidige leden, maar ook voor alle mensen voor wie tennis te hoogdrempelig is en te moeilijk om op latere leeftijd mee te beginnen." In Paterswolde willen ze ook op die doelgroep, die het padel nog niet kent, inspringen, door bijvoorbeeld een lidmaatschap voor in de zomer.

Naar verwachting wordt vandaag of morgen de grasmat gelegd. En als het meezit, moet het volgende week wel klaar zijn, meent Buijze. "Spannend, maar heel gaaf."