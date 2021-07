Land gaat van het slot, maar in Drenthe wordt meer thuisgewerkt

In Drenthe werd begin juni door 74,8 procent van de inwoners thuisgewerkt. Dat is een stijging vergeleken met januari dit jaar (74,4 procent). Daarmee is onze provincie een van de weinige regio's waar dit het geval is, blijkt uit cijfers van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Landelijk is het aantal thuiswerkers gedaald van 72 naar 66 procent. Drenthe zat al boven dit gemiddelde, maar dat percentage was begin juni groter dan in januari. Alleen in Rotterdam-Rijnmond (van 71,1 naar 78,5 procent) was het percentage thuiswerkers nog hoger.

Lockdown

De stijging in Drenthe is opvallend, omdat in januari de lockdown gold. Ook was thuiswerken toen het devies. Inmiddels zijn er diverse versoepelingen geweest en is de hele week thuiswerken niet meer verplicht. Mits de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd, mag maximaal de halve werkweek op kantoor gewerkt worden.

Niet alleen in Drenthe, maar ook in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland en de Gooi en Vechtstreek zijn nu meer mensen thuis aan het werk dan begin dit jaar, zoals te zien op deze kaart (klik op een regio voor meer details):