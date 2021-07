Binnenkort weer Tupperware-party's? 'Verkopen nu via Duitsland'

Zo verdrietig als ze vier maanden geleden was, zo blij is ze nu. Colinda Schelhaas uit Tiendeveen verkoopt weer Tupperware-producten.

Op 1 maart was daar ineens het nieuws dat Tupperware ging stoppen met de verkoop in Nederland. "We hebben nooit officieel de reden gehoord, maar bij een Amerikaans bedrijf gaat het alleen maar om winst, winst en winst", vertelt Schelhaas. "De laatste jaren waren de verkoopresultaten hier stabiel. In Amerikaanse ogen blijkbaar te weinig."

Via Duitsland

En dus zat ze in zak en as. "Toen is geprobeerd om de boel te omzeilen", legt ze uit. "Een collega zocht contact met een Tupperware-directeur in Duitsland." Die kreeg op zijn beurt toestemming van het hoofdkantoor in Amerika om producten weer aan Nederland te verkopen. "Ik ben nu aangesloten bij een distributeur in Bad Bentheim, dus we kunnen nu op precies dezelfde voet door."

Alhoewel, precies dezelfde voet? "Vanwege het coronavirus kunnen we geen Tupperware-party's geven, maar online gaat de verkoop gewoon door." Toen ze onlangs weer begon, hield ze nog een grote opruiming van de producten die ze nog had liggen. "Ik had een WhatsApp-groep met wel vierhonderd mensen. Toen was ik er mooi doorheen. Inmiddels stijgt m'n voorraad weer."

'Het is exclusief'

Schelhaas ziet dan ook zeker toekomst voor Tupperware, die in haar ogen absoluut niet ouderwets is. "Het is exclusief", vindt ze. "Er zijn veel producten die net even wat uitleg nodig hebben. Er zijn veel foefjes, maar die hoor je niet in de winkel of als je wat via Marktplaats koopt." De inwoonster van Tiendeveen hoop dan ook snel weer Tupperware-party's te organiseren. "Ik mis het contact met mensen in de huiskamers."

Lees ook: