Knauw voor Lelylijn: Duitsland ziet verbinding richting Hamburg niet zitten

De Duitse autoriteiten hebben volgens staatssecretaris Enak Ferlemann naar de mogelijkheid gekeken, maar zijn tot de conclusie gekomen dat er in Noord-Nederland en het gebied ten westen van Bremen te weinig potentiële reizigers wonen om zo'n snelle spoorlijn rendabel te maken, meldt Omrop Fryslân.

Internationaal

De Lelylijn moet een snelle verbinding worden tussen de Randstad en Noord-Nederland. De reistijd zou met veertig minuten teruggebracht kunnen worden, wat een impuls zou zijn voor de noordelijke economie. Drenthe profiteert daarvan mee, hoewel de lijn niet door de provincie komt.

Het doortrekken van de treinverbinding naar Hamburg en Scandinavië wordt vaak als belangrijk argument gebruikt voor de aanleg. "We hebben de route onderzocht. Onze conclusie is dat er te weinig passagiers zijn om de sneltrein rendabel te laten rijden. Groningen-Oldenburg is alleen geschikt voor een regionale spoorverbinding. Die kun je wel wat uitbreiden en verlengen tot Bremen, maar meer zit er niet in", zegt Ferlemann in de documentaire FryslânDOK Spoarsykje.

Andere routes

Volgens Ferlemann gaat de snelste treinverbinding van Hamburg of Bremen naar Nederland via Osnabrück en Hengelo. Ook vanuit Oldenburg kun je volgens hem het best via Bremen en Osnabrück naar Nederland reizen.

"Het gaat bij treinverkeer niet alleen om de kortste route, maar ook om hoe snel de trein op een traject kan rijden", legt Ferlemann uit. "Alle treinen uit Scandinavië zullen in de toekomst over Hannover of Osnabrück rijden. Een sneltrein vanuit Scandinavië via Hamburg naar Groningen ligt niet voor de hand."

Volgens staatssecretaris Ferlemann zijn zijn Nederlandse collega Stientje Van Veldhoven en de NS het met hem eens. "De grote vraag is en blijft: zijn er wel genoeg reizigers voor een sneltrein door het Noorden? Ik zie dat op dit moment niet gebeuren."

