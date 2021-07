Nieuwe vuilnisauto in Meppel rijdt niet op waterstof, maar op diesel

Meppel is toe aan een nieuwe vuilniswagen en de kans is groot dat het een dieselauto wordt. De gemeente had bedacht om voor de vuilnisdienst over te stappen naar auto op waterstof. De gemeente wil zo een voorbeeld zijn voor de burgers.

Maar na gesprekken met de gemeenteraadsleden komt de vuilniswagen op waterstof er niet. Het prijskaartje van deze vuilniswagen is 500.000 euro, zo'n 300.000 euro meer dan een model op diesel. De raadsleden vinden dat als de gemeente zo'n grote investering doet, dan moet het wel echt beter zijn voor de wereld.

"Dat was goed punt van de raad", zegt wethouder Jaap van der Haar. "Waterstof wordt helaas niet met groene energie gemaakt. Dat gebeurt met olie- of kolengestookte centrales. Daarnaast is waterstof geen efficiënt product: bij de productie ervan verlies je een hoop elektriciteit."

Sneeuw schuiven

"Ik vond het een lastig punt. Je hebt als gemeente een voorbeeldfunctie en zo'n waterstofauto is een goed voorbeeld geven", vervolgt Van der Haar. Hij moet nu op zoek naar een alternatief. De kans dat het een elektrische vrachtwagen wordt is klein. "Dat zouden we in ons geval het liefste doen, maar bij de manier waarop wij de auto willen gebruiken is dat niet mogelijk. We kunnen te weinig kilometers op één accu rijden en de auto is niet geschikt om sneeuw mee te schuiven."

Daardoor komt Meppel toch weer uit bij diesel. Daarbij blijft het uitgangspunt om CO2-neutraal te rijden. Van der Haar: "We gaan het onderzoeken. Als we geen goede elektrische vuilniswagen kunnen kopen, dan wordt het een diesel. Net als in al onze andere dieselauto's rijden we dan op biodiesel. Als hij toch CO2-uitstoot geeft, gaan we dat compenseren door bomen te planten."

Schone wereld, niet alleen schoon Meppel

"Je hebt tegenwoordig erg schone diesels, maar dat heb je toch liever niet door de stad rijden", aldus Van der Haar. Achteraf is hij blij dat Meppel voorlopig van waterstofvrachtwagens is afgestapt.

"We willen een schone wereld, niet alleen een schoon Meppel. Daar doen we alles aan. Een goed voorbeeld daarvan is dat we de vrachtwagens niet gauw inruilen. We rijden ze af tot ze echt niet meer kunnen. Tot ze rijp voor de sloop zijn. Oudere vrachtwagens worden vaak geëxporteerd naar verre landen en daar braken ze vieze diesel uit. Dat werkt dus ook niet voor de wereld. Dan kunnen wij ze beter houden en zo goed mogelijk gebruiken."

