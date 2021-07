Tim Smeenge doet mee aan zevendaagse mountainbike-wedstrijd door Alpen

Samen met zijn teamgenoot en vriend Roel Verhoeven doet hij mee aan de duo-wedstrijd, waarbij je elke dag tussen de 60 en 110 kilometer door de bergen fietst. "Je rijdt in tweetallen en moet ook bij elkaar blijven", legt Smeenge uit. "En dan moet je zo snel mogelijk over de finish komen."

IJle lucht en onverhard terrein

Het belooft een loodzware wedstrijd te worden. "Het hoogste punt is op zo'n 2.600 meter. De lucht is ijler en je gaat over onverhard terrein, dus dat is extra zwaar." Per dag zitten de mountainbikers drie tot zes uur op de fiets.

Smeenge en Verhoeven zijn ook gelijkwaardig aan elkaar. "Roel is zeker geen knecht, want je moet echt samenwerken omdat je maar twee minuten uit elkaar mag fietsen. Je gezamenlijke tijd telt mee", zegt hij. "We zijn van elkaar afhankelijk, maar hebben een goede klik en zijn hetzelfde type renner."

'Drenthe heeft alles, behalve bergen'

De inwoner van Zeegse heeft zin om weer naar de Alpen te gaan. "Ik zeg altijd: in Drenthe heb ik alles, behalve bergen. In de bossen is het ook genieten om te mountainbiken, maar het echte werk gebeurt natuurlijk in de bergen."

Twee jaar geleden deden Smeenge en Verhoeven ook mee aan de TransAlp. Het duo eindigde toen als vijfde in een wedstrijd met zo'n vijfhonderd deelnemers. "Maar dit jaar proberen we hoger te eindigen." Het tweetal doet dus serieus mee bovenin. "Ik zou mijzelf wel een topsporter noemen, ja. Maar ik ben geen professional en word niet betaald." Smeenge noemt het meer een uit de hand gelopen hobby.

Maar wel een serieuze hobby, met serieuze fietsen. "Voor deze wedstrijd heb ik gekozen voor m'n lichtste mountainbike", vertelt hij. "Deze heeft alleen voorvering, om de schokken op te vangen. Ik heb ook een fiets met achtervering die meer comfort en controle biedt, maar die weegt iets meer. En aangezien deze wedstrijd niet heel technisch is, kiezen we dus voor de lichtere fiets. "De TransAlp begint komende zondag. Volgende week zaterdag komen de mountainbikers aan het bij het Gardameer