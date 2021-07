Horecaondernemers strijden tot in het Torentje voor coronasteun: 'Hebben 0,0 euro ontvangen'

'Case Narline', die naam doet inmiddels bij heel wat brancheverenigingen, Tweede Kamerleden en belangenorganisaties een belletje rinkelen. De eigenaren willen een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), zoals andere ondernemers ook kregen. Binnenkort ploft daarom een 27 pagina's tellende brief van Narline-eigenaar Henriëtte Waaijenberg neer op het bureau van demissionair premier Mark Rutte.

Geen inkomsten, wel lasten

In de brief, die Koninklijke Horeca Nederland overhandigt aan Rutte, blikt Waaijenberg terug op de moeilijke corona-periode. "Ik heb de hele situatie in beeld gebracht en leg ook uit wat het met ons doet", vertelt Waaijenberg.

Na het vertrek van de Groene Lantaarn, nam het stel in maart 2019 de monumentale boerderij in buurtschap Ten Arlo over. "We hebben maanden lang verbouwd en in december gingen we open." Enkele maanden later moesten de deuren sluiten vanwege de eerste lockdown. Na heropening in de zomer wachtte in oktober 2020 de tweede maandenlange sluiting.

"We hebben nu drie keer een opening gehad, maar hebben nog 0,0 euro aan steun ontvangen", zegt Waaijenberg. Dat komt doordat het steunbedrag wordt berekend over de periode dat er nog geen gasten kwamen. "We hebben geen inkomsten gehad, dat kunnen we ook simpel aantonen. En onze vaste lasten liepen al die tijd wel gewoon door."

Menselijke maat

De ondernemers teerden daardoor flink in op het eigen vermogen. "Gelukkig konden wij doorgaan, maar er zijn heel schrijnende gevallen bij", weet Waaijenberg. Ze noemt zichzelf inmiddels 'specialist steunmaatregelen', waardoor andere ondernemers bij haar aankloppen voor advies. "Ik weet waardoor het fout gaat. Het is in sommige gevallen zo klip en klaar, maar de menselijke maat ontbreekt", zegt ze.

"Het is fantastisch wat er in Nederland is opgezet aan steunpakketten, er zijn zoveel mensen geholpen." Maar doordat de steunpakketten gebonden zijn aan bijvoorbeeld Europese regels voor staatssteun, blijken simpele oplossingen voor de ondernemers die tussen wal en schip vallen niet mogelijk. Ze ziet dat ondernemers door overheidsregels vermorzeld worden, Kamerleden kunnen niet helpen en rechtelijke procedures laten lang op zich wachten. "Het moet geen tweede toeslagenaffaire worden."

Starheid regels Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hekelt vooral de starheid van de regels die gelden bij de aanvraag van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), waar de Narline de dupe van is. "Je kunt aanspraak maken op de TVL als je op een bepaalde datum stond ingeschreven bij de KVK. Het probleem zit hem er in dat ze uitgaan van de datum van inschrijving bij de KVK, zonder rekening te houden met het verschil tussen de datum van inschrijving en de start van de daadwerkelijke exploitatie (hiertussen zit vaak een verschil, bijvoorbeeld door een verbouwing)", doelt KHN op de 'Case Narline'. "Hiermee wordt in die regeling geen rekening gehouden. Als een bedrijf een halfjaar stilligt door dus bijvoorbeeld een verbouwing, terwijl het daarvoor wel kon exploiteren, betekent dat ondernemers in die periode ook geen omzet hebben. Dit betekent dat je dus geen referentieomzet voor die specifieke periode hebt, waardoor ondernemers dus geen aanspraak kunnen maken op steun." Procedure tegen de staat Met een andere startersregeling is er voor veel nieuwe bedrijven een oplossing. KHN: "Maar er zijn nog steeds veel ondernemers die buiten die regeling voor starters vallen, de zogenaamde schrijnende gevallen." Volgens KHN zijn de schrijnende gevallen eenvoudig geholpen door een andere referentiedatum te kiezen. Om fraude tegen te gaan moet een boekhouder of accountant dan verklaren dat een andere referentiedatum te verantwoorden is. "Tot op heden wil de politiek daar niet aan, maar voor KHN is het onbestaanbaar dat je ondernemers volledig in de kou laat staan, dus we zullen hiervoor blijven knokken. Dit is ook een van de redenen waarom KHN een bodemprocedure is gestart tegen de staat."

Lees ook: