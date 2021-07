Nog steeds impasse in Aa en Hunze over geld windpark Veenkolonien

Vier maanden nadat de initiatiefnemers overleg over het gebiedsfonds staakten is er nog niet gesproken met de vertegenwoordiging van inwoners. Ondertussen gaat de bouw van het windpark gestaag door en zitten bij de meeste windmolens de wieken er al aan.

Burenregeling

De Omgevingsadviesraad (OAR) wil zelf kunnen bepalen waar het geld aan besteed mag worden, maar de initiatiefnemers willen een vinger in de pap houden.

Een belangrijk twistpunt is een burenregeling, waarin omwonenden van het windpark op basis van afstand tot de windmolens een bepaald bedrag krijgen.

'Geld van inwoners'

De initiatiefnemers van het windpark vinden een burenregeling geen goed idee. Zij willen liever dat het geld besteed zal worden aan projecten die de omgeving versterken. Dat kunnen projecten zijn ten behoeve van toerisme, economie, duurzaamheid en sociale cohesie.

Adviseur Rob Rietveld van de Omgevingsadvieraad (OAR) bevestigt dat er sinds begin februari niet meer gesproken is met het windpark over de besteding van het geld. "Dat geld is van de inwoners en het wordt tijd dat het windpark dat gaat inzien. De argumenten die zij geven tegen een burenregeling zijn klinkklare onzin", zegt Rietveld.

Liever projecten

De initiatiefnemers van het windpark zijn volgens woordvoerder Elzo Springer nog steeds tegen een burenregeling. "Dan heb je straks onderling ruzie tussen mensen die wel geld krijgen en mensen die net een paar meter te ver weg wonen en dus niets krijgen. Het geld kan beter naar projecten voor het hele dorp gaan", zegt Springer.

Maar volgens Rietveld is de burenregeling een wens van de inwoners van het gebied en moet het windpark daar gewoon mee instemmen. Rietveld: "Dat geld is het windpark toch kwijt. In het gebied is al zo veel strijd gevoerd, laat de inwoners hier nu gewoon zelf over beslissen."

Toch wat stappen

De provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben de afgelopen maanden wel wat voortgang geboekt. Volgens een provinciewoordvoerder zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het beheer van het gebiedsfonds.

Daarbij is ook weer gesproken met vertegenwoordigers van het windpark. De OAR zet ondertussen de door de inwoners gewenste regelingen alvast in de steigers.

Impasse

De impasse over de besteding lijkt in ieder geval nog niet zomaar te kunnen worden doorbroken en tot die tijd zal het gebiedsfonds dus niet gevuld worden met geld vanuit het windpark.

Rietveld: "Misschien krijgen we wel een situatie waarin er geen gebiedsfonds komt, al dat geld komt dan helemaal niet beschikbaar. In dat geval heeft het windpark flink wat uit te leggen."

Gebiedsfonds Het gebiedsfonds wordt een pot met geld bestemd voor het vergroten van de leefbaarheid in het windmolengebied. Gemeenten, de provincie, de rijksoverheid en de initiatiefnemers van het windpark storten geld in het fonds. Inwoners kunnen plannen aandragen voor de ontwikkeling van hun omgeving, die vanuit het fonds betaald worden.

