OM eist vier jaar cel voor schietpartij Kiel-Windeweer

De officier van justitie eist voor het schietincident in Kiel-Windeweer een gevangenisstraf van vier jaar tegen een 25-jarige man uit Hoogezand. De man schoot meerdere keren en raakte daarbij iemand in zijn voet. De man wordt poging tot doodslag, bedreiging en verboden wapenbezit verweten.

De Hoogezandster was vorig jaar in september in zijn auto op weg naar huis, toen hij ineens zag dat hij werd achtervolgd door zes auto's. Hij zag dat één van hen een plaatsgenoot was waarmee hij een conflict had. Waar dat conflict over ging, werd tijdens de zitting niet duidelijk. De verdachte trapte naar eigen zeggen op het gaspedaal, om van zijn belagers af te komen. Hij kende de weg in Kiel-Windeweer niet en reed zich klem in een doodlopende straat. De Hoogezandster stapte uit en vuurde direct op zijn achtervolgers.

Camerabeelden

De man zei dat hij dit deed, omdat hij direct werd belaagd toen hij uitstapte. Hij voelde zich zo opgejaagd en in het nauw gedreven dat hij wel moest schieten, zei de man. Hij had het wapen eerder aangeschaft omdat hij naar eigen zeggen werd bedreigd. Sindsdien droeg hij het omgebouwde gaspistool altijd bij zich. De officier van justitie vond het verhaal van de verdachte niet overeenkomen met de camerabeelden, die van het incident zijn gemaakt. De verdachte was de enige die buiten de auto stond toen hij schoot, en er kwam niemand op hem af. Het slachtoffer dat in zijn voet werd geraakt, stapte op dat moment net uit: "Van noodweer is geen sprake", zei de aanklaagster

In het water

De meldkamer kreeg rond negen uur in de avond dertien noodoproepen binnen van verontruste buurtbewoners. "Hij heeft de buurt de stuipen op het lijf gejaagd. Schieten in een woonwijk is levensgevaarlijk", zei de officier van justitie. Buurtbewoners kwamen naar buiten en één van hen sprak de man met het wapen aan: "Waar ben je godsnaam mee bezig. Wacht hier tot de politie komt en doe dat wapen weg". De verdachte realiseerde zich toen dat de politie onderweg was en gooide het wapen in het water.

Stenen gegooid

Tijdens het onderzoek zijn drie hulzen gevonden, waaruit blijkt dat de man in elk geval drie keer heeft geschoten. Hij had nog nooit eerder geschoten, zei de man tegen de rechter. Hij had het wapen ook niet van tevoren getest. "De kans dat de kogel op de verkeerde plek komt, wordt hierdoor alleen maar groter", zei de aanklager. Volgens zijn advocaat was de verdachte niet uit op een confrontatie en was hij door anderen in het nauw gedreven. "De stenen die naar hem werden gegooid, maakte de situatie alleen maar bedreigender", zei de raadsman.

Wilde niet iemand doden

De verdachte had volgens hem bovendien niet de intentie om iemand te doden, maar schoot hij om de belagers van zich af te houden. Hij vroeg de rechtbank hiermee rekening te houden en de man vrij te spreken van poging tot doodslag. Hij pleitte voor een gevangenisstraf, gelijk aan het voorarrest. De Hoogezandster is eerder veroordeeld, met name voor jeugdzonden. Op 8 april stond hij vanwege een drugsdelict voor de politierechter en kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van twee weken opgelegd.

De rechtbank doet 15 juli uitspraak.

