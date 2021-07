Noordenveld evalueert coronacrisis: 'Meer inzetten op goede communicatie naar ondernemer'

De tussentijdse evaluatie is bedoeld om het college en de raad inzicht te geven in het vervullen van de gemeentelijke taken. Vanzelfsprekend ging een groot deel van de tussentijdse evaluatie over de coronaperiode en de gevolgen daarvan.

'Warme communicatie mist'

De Rekenkamercommissie komt tot de conclusie dat men in Noordenveld de Tozo-regeling goed heeft weten te vinden. Toch gaven sommige zzp'ers aan de 'warme communicatie' vanuit de gemeente te missen. Vandaar dat de commissie adviseert om in de toekomst meer in te zetten op goede communicatie.

Het lage besmettingsaantal in de gemeente Noordenveld stemt de Rekenkamercommissie wel hoopvol. Handhaving was, in vergelijking tot andere gemeenten, maar zelden nodig. Een punt van aandacht zit 'm in de zichtbaarheid van de handhaving. Het kwam niet vaak voor dat de gemeente zichtbaar aanwezig was op drukke plekken, iets wat volgens de commissie reden is voor evaluatie.

Dualisme

De Rekenkamercommissie wil dat de gemeenteraad haar eigen rol in de coronaperiode gaat evalueren. Vooral de actieve houding moet daarbij tegen het licht worden gehouden, om het dualisme (controle op de zittende macht, red.) te verbeteren.

Veerkracht

Volgens de Rekenkamercommissie bood de gemeente Noordenveld haar inwoners ruimte, in plaats van dat zij met een dwingende richting werkte. Tot slot toonde Noordenveld volgens de commissie 'veerkracht en inzet'.