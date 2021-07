Eis: vijf jaar en tbs voor poging doodsteken GGZ-medewerker

"Mijn vriend, die anderen weerbaarheidstrainingen geeft, was er zelf bijna niet meer geweest." In een emotionele slachtofferverklaring maakte de vriendin van een GGZ-medewerker vanochtend in de rechtbank in Assen duidelijk dat ze voor haar gevoel een engeltje op haar schouder heeft gehad toen haar vriend vorig jaar ontsnapte aan een aanval met een mes. "Het had weinig gescheeld of ik was op mijn 37e weduwe geworden."

Tegen de 53-jarige aanvaller, een bewoner van de Beiler GGZ-kliniek Duurzaam Verblijf, eiste het Openbaar Ministerie vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Niet alleen voor poging tot moord op de medewerker, maar ook voor het mishandelen van een collega van hem.

Boos

Op 19 oktober vorig jaar was de man boos, zoals hij dat eigenlijk al jaren is. In de rechtszaal zei de verwarde GGZ-bewoner dat hij al 25 jaar ten onrechte wordt opgesloten in klinieken en tegen zijn zin wordt platgespoten.

In Duurzaam Verblijf wonen verslaafde mensen met psychische problemen uit Rotterdam, Amsterdam en Groningen, die daar overlast veroorzaakten. De verdachte komt uit Rotterdam en is al meer dan 25 jaar drugsverslaafd. Ook heeft hij een schizofrene stoornis. Zelf is hij ervan overtuigd dat hem niks mankeert.

Vleesmes in broek

De verdachte was op 19 oktober boos over zijn boodschappen die een medewerkster bij zijn huisje op het GGZ-terrein kwam brengen. Hij werd agressief en gaf haar meerdere vuistslagen, waarna de vrouw op de alarmknop drukte om hulp te krijgen van een collega.

Het latere slachtoffer schoot haar te hulp. Hij stuurde de man zijn huisje in. Maar zag niet dat die binnen een groot vleesmes pakte. Hij liep daarna weer naar buiten, ging tegenover de GGZ-medewerker staan, trok het mes uit zijn broek en probeerde de medewerker in zijn buik te steken.

Aanval afgewend

Doordat het slachtoffer een getraind vechtsporter is, lukte het hem om in een reflex het mes met zijn arm weg te slaan. Door de klap brak het en ketste het restant van het lemmet af op zijn pieper. De medewerker had alleen een kleine wond aan zijn arm.

De man geeft al tien jaar trainingen waarin hij collega's leert hoe moeten omgaan met agressieve bewoners. "Collega's zeiden later dat ze blij waren dat hém dit is overkomen, de meest ervaren en getrainde collega. De anderen hadden geen schijn van kans gehad tegen de krachtige steek", aldus de officier van justitie.

Poging tot moord

De man heeft, net als de mishandelde collega, een trauma overgehouden aan het geweld. Beiden worden behandeld. De aanklager vindt dat het mannelijke slachtoffer recht heeft op 3600 euro schadevergoeding. Hij ziet de aanval met het mes als een poging tot moord, omdat de man het bewust uit zijn woning heeft gepakt met het doel het te gebruiken.

Ook al is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard vanwege zijn stoornis, het is niet zo dat hij totaal geen besef heeft van wat hij heeft gedaan, stelt de officier. De man, die het in de rechtszaal regelmatig uitschreeuwde van woede, gaf ook wel toe dat het verkeerd was, wat hij heeft gedaan.

De advocaat vindt dat zijn cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens het steken. Hij vroeg de rechtbank daarom alleen tbs op te leggen, zodat zijn behandeling snel kan beginnen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

