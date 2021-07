Verdachte drugslab (53) Hollandscheveld blijft langer vastzitten

De man werd afgelopen maandag opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt de betrokkenheid van de man uit gekraakte chatgesprekken op mobiele telefoons. "Uit die chats blijkt dat er op de locatie een werkend drugslab heeft gezeten, waarin is geproduceerd", aldus het OM.

Uit onderzoek blijkt dat het lab aan de Barsweg in Hollandscheveld sinds vorig jaar voorjaar in bedrijf was. De politie ontmantelde het lab afgelopen september. Toen was het al niet meer in productie. "Het leek alsof de locatie werd omgebouwd."

Kilo's

Forensisch onderzoek zou uitwijzen dat op die locatie eerder synthetische drugs werden geproduceerd. "Dat is bevestigd in de EncroChats. Daarin wordt gesproken over productie van kilo's. En er zijn foto's uitgewisseld."

Vorig jaar september werden al drie verdachten opgepakt. Zij werden daarna voorlopig vrijgelaten. Of zij nog verdachte zijn in de zaak, is niet bekend.

EncroChat Het kraken van van berichten op EncroChat-telefoons is het grootste recherche-onderzoek ooit. De politie kon maandenlang live meelezen met criminelen die elkaar berichten stuurden. Criminelen die gebruikmaakten van die telefoons dachten dat de chats niet te kraken waarom. Daarom werd via die telefoons vrijuit gesproken over allerlei criminele activiteiten. "Het was alsof we aan de vergadertafel zaten bij criminelen", zei de politie daar vorig jaar over. In Nederland zijn ondertussen al talloze strafzaken geweest op basis van de gekraakte chats.

