Een maand van uitersten: juni was soms heel nat én soms heel warm

Ook in Hooghalen was het nat (Rechten: Linda Oostenbrink)

De maand juni was qua weer een maand van uitersten: van heel nat tot heel warm. "In de afgelopen twee jaar snakte de grond naar regen, maar het water was zo weer verdwenen en de tekorten waren nijpend. Dit jaar is dat compleet anders", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Gelukkig voor de boeren en tuinders, maar ook voor de natuur", vervolgt hij. "Het grondwaterpeil was in het voorjaar al goed en in juni heeft het veel geregend." Veel mensen zullen zich de zware plensbuien nog wel herinneren. Begin juni waren er wolkbreuken, waardoor grote delen van Westerbork overspoeld werden, met als gevolg ondergelopen akkers. "Op sommige plekken, zoals in Ekehaar, is zelfs 80 millimeter neerslag naar beneden gekomen."

Later die maand kreeg Westerbork opnieuw een grote hoeveelheid hemelwater te verwerken: zo'n 54 millimeter regen. "Toch zijn er meerdere plaatsen die een normale maandhoeveelheid hebben gekregen, zoals Roden (48 millimeter) en De Kiel (66 millimeter)", vertelt Van der Zwaag. Opvallend zijn de grote verschillen, want er zijn plekken waar het meer heeft geregend dan normaal. "In 1e Exloërmond viel 100 millimeter, in Rolde 113", aldus de weerman.

Zomerse temperaturen

Dan de temperaturen. Wat opvalt aan juni zijn het aantal zomerse dagen. Dat zijn dagen met maxima boven de 25 graden. "In een gemiddeld jaar worden daar zo'n vier van geteld, maar deze keer kwam Hoogeveen maar liefst op twaalf dagen met 25-plus graden. Met een gemiddelde maandtemperatuur van 17,8 graden is dat goed voor een tweede plaats als 'de op-een-na warmste ooit' sinds 1901." Alleen in 2019 was het in juni warmer.

Halverwege de maand werd het opnieuw zeer warm. 17 juni was de eerste dag met tropische temperaturen. "In de weerhut is op het KNMI-station Eelde de hoogste waarden gemeten, met uiteindelijk 33,6 graden. Volgens Van der Zwaag viel verder het aantal zonuren afgelopen maand op. "Regionaal zijn wel 250 zonuren gemeten, dat is ruim 50 zonuren meer dan gemiddeld. En daarmee kon meer zonne-energie worden opgewekt."

