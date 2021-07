Oogsten na instorten kas: 'De komkommertijd gaat gewoon door'

Voor de teler was het 'flink schrikken' toen hij een deel van zijn levenswerk in rook zag opgaan. Door het dikke pak sneeuw bezweek een aanzienlijk deel van van de kas, die instortte. "Door de sneeuwval kwam er steeds meer druk op, uiteindelijk was zo'n zestien meter weg, helemaal in puin. Het glas en de planten lagen allemaal door elkaar, met de bedrading er nog eens bij." Daarna wachtte De Vries eerst de dooi af.

Wat overbleef waren plassen met water, die de oogst in duigen liet vallen. De schade was behoorlijk: van het ingestorte deel van de kwekerij bleef er niet veel over. "Dus hebben we besloten om het gedeelte weer op te bouwen."

Bedrijf draait door

Maar die wederopbouw is niet het enige wat De Vries momenteel bezighoudt. Het overige deel van zijn kwekerij draait op volle kracht door. "Begin januari komen de eerste komkommers, en dan plukken we de hele tijd door." Dat gebeurt zes dagen in de week. "We zorgen dat we altijd in productie blijven, het hele jaar door", aldus De Vries.

De ravage van afgelopen februari (Rechten: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

Tijdens de zomer, waar de meest komkommers uit de grond schieten, heeft het bedrijf tot wel zes miljoen komkommers in de kas. Er zijn momenteel dan ook honderd medewerkers op Erica aan het werk. "En als de nieuwe kas is gebouwd, dan zijn er miljoenen extra komkommers te oogsten en moet daar nog twintig man personeel extra bij", vertelt De Vries.

1 juli is Dag van de Komkommer

Ondanks de dikke rijen aan komkommers die het bedrijf Drenthe Growers verbouwt, laat De Vries de 'Dag van de Komkommer' vandaag even voor wat die is. "Daar doen we niet veel mee, mensen die hier werken weten niet echt wat dat betekent. Het is meer iets voor de consument", denkt de teler.

Wanneer de opbouw van zijn nieuwe kas eindelijk is afgerond? "We verwachten dat de kas begin augustus klaar is, maar daarna moeten de schermen er nog op en alle draden er nog in." De Vries verwacht daarmee half november klaar te zijn. "En dan kunnen we in januari beplanten", is hij hoopvol.

Lees ook: