Twee jaar cel geëist voor diefstallen met geweld in Emmen

Beide mannen zijn drugsverslaafd en dakloos. Om ze weer op het rechte pad te krijgen, eiste het OM ook behandeling in een verslavingskliniek en reclasseringstoezicht. Eén slachtoffer, dat thuis van een Playstation werd beroofd, moet bijna 1400 euro schadevergoeding krijgen, vindt de officier van justitie.

Geweld op parkeerplaats uitvaartcentrum

De mannen zitten sinds maart dit jaar vast. Begin die maand werd een man mishandeld op de parkeerplaats bij een uitvaartcentrum in het centrum van Emmen. Hij reed met een kennis mee naar de parkeerplaats en werd daar uit de auto getrokken en kreeg klappen van twee mannen, vertelde hij later bij de politie. Ook gingen de mannen er met zijn Playstation, telefoon, pet, tas en drugs in de auto vandoor.

De jongste verdachte bekende dat hij klappen had uitgedeeld en cocaïne had afgepakt. De andere man ontkent. Volgens hem moest de rechter vooral naar het slachtoffer kijken, die drugsdealer zou zijn en volgens hem ook in de vrouwenhandel zit.

Drugs kopen

Een week later gingen de verdachten met een kennis naar een man die in de wijk Bargeres woont met het doel om cocaïne te halen. Toen de man open deed, werd hij bedreigd en kreeg hij ook een kopstoot en klappen. De 25-jarige man neusde rond in de kamer en nam zijn Playstation mee. Drugs kregen ze niet.

De Emmenaar en de man uit Valthermond vertelden in de rechtszaal dat het slachtoffer ineens een mes trok en dat ze daarom geweld gebruikten in de woning. "Anders had ik een mes tussen mijn ribben gehad", aldus de Emmenaar.

De 29-jarige man wordt er eveneens van verdacht dat hij een andere plaatsgenoot met geweld heeft beroofd van een dure jas. Dat ontkent hij ook. Wel heeft hij toegegeven dat hij bij een zorginstelling een glazen wand heeft vernield.

Daklozenopvang

De man uit Valthermond heeft daarnaast een tuinstoel vernield en bovendien vond de politie een vuurwerkpistool op zijn kamer. Over dat laatste wilde hij niks verklaren. De vernieling bekende hij wél.

De jongste verdachte is opgegroeid in instellingen en is al meerdere keren veroordeeld. Beide mannen leerden elkaar kennen in de daklozenopvang in Emmen. De Emmenaar belandde daar nadat zijn relatie eindigde en hij niet meer bij zijn vriendin en drie kinderen kon wonen. Hij wil zijn leven beteren voor zijn kinderen, zei hij.

Uitspraak: 15 juli.